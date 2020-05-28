Проводившаяся в недавнем прошлом официальная расистская практика в США по сию пору не признана неконституционным деянием. Получается, к ней в любое время можно вернуться

Информационное агентство Xinhua опубликовало переданную из Пекина статью Го Яге под названием «Commentary: Washington’s political virus «Makes America Hate Again» — «Комментарий: Вашингтонский политический вирус — «Давайте возродим в Америке ненавистничество».

В ней говорится так: «Вечером 19 июня 1982 года 27-летний китайский американец Винсент Чин был избит до смерти двумя белыми автозаводскими рабочими в американском городе Детройт. Это убийство было совершено в то время, когда местные политики, профсоюзные лидеры и боссы автомобилестроительных компаний обвиняли Японию в приведении американской автомобильной промышленности в упадок, а Чин по ошибке был принят за японца.

Трагедия Чина, наряду со многими другими подобными кровавыми инцидентами в Соединенных Штатах, высвечивает опасную связь между расистской риторикой и насилием на почве расовой ненависти. К сожалению, некоторые вашингтонские политики не извлекают из этого уроков и фактически подпитывают расизм, распространяя политического характера вирусы на фоне свирепствующей пандемии коронавируса.

Посредством развязывания расистской пропагандистской кампании они успешным образом «возродили в Америке ненавистничество», и количество случаев совершения актов насилия на почве расовой ненависти в отношении китайцев и других американцев восточно-азиатского происхождения резко возросло на всей территории Соединенных Штатов. В Калифорнии 16-летний мальчик был избит в средней школе и доставлен в отделение неотложной помощи близлежащей больницы. В Нью-Йорке плеснули 39-летней женщине в лицо серной кислотой, когда она находилась возле своего дома. В Техасе семью из трех человек, в том числе детей в возрасте 2-ух и 6-ти лет, зарезали в местном заведении под названием Sam’s Club».

В развязывании такой расистской пропагандистской кампании сейчас, в первую очередь, обвиняют президента США Дональда Трампа, публично назвавшего коронавирус «китайским вирусом». Но вряд ли хозяин Белого дома при использовании такого термина предполагал, чем это может обернуться. Людей с восточно-азиатской внешностью сейчас просто так оскорбляют, бьют и даже убивают не только в США, но и также в Канаде, Великобритании и Австралии, а политические противники Дональда Трампа создают такое представление, из которого следует, что все это насилие инспирировано американским президентом и его окружением, хотя хозяин Белого дома еще 23 марта сделал следующее заявление: «Очень важно, чтобы мы обеспечили всесторонней защитой наше азиатско-американское сообщество. Они НИ В КОЕЙ МЕРЕ (выделено в оригинале) не виноваты в распространении этого вируса».

Наблюдаемые сейчас в англосаксонских странах подъем расизма и рост насилия против лиц восточно-азиатской или монголоидной наружности связаны, скорее всего, в первую очередь с тем фактом, что там везде среди основного белого населения уровень ксенофобской предубежденности в отношении таких людей был и остается очень высоким. В чем же главные причины этого заключаются? Их две.

Во-первых, это — то, что в США, Канаде и некоторых других англосаксонских странах расистская практика в отношении лиц восточно-азиатской или монголоидной наружности вплоть до недавнего времени носила институциональный, то есть официальный, утвержденный законом характер. Сейчас, ситуация в формальном плане, конечно, иная. Но такая официальная расистская практика в тех же США по сию пору не признана неконституционным деянием. Получается, к ней в любое время можно вернуться.

Во-вторых — реальность такова, что большинство тех белых людей, которые совершали одиночные или массовые убийства лиц восточно-азиатского происхождения не провели, как свидетельствуют азиатско-американские правозащитные активисты, в тюрьме ни одного дня. Отмеченное в вышеназванной статье информационного агентства Xinhua убийство Винсента Чина также было фактически оправдано американским судом. Убийцы получили по три года условно и были оштрафованы на $3 000 каждый. Также их обязали возместить судебные издержки в размере $780. Судья Чарльз Кауфманн при вынесении приговора произнес такие слова в защиту убийц: «Это не те люди, которых вам следует отправить в тюрьму». И все. Случись такое в тогдашнем Советском Союзе, они получили высшую меру наказания или, иначе говоря, были бы приговорены к смертной казни. США является страной прецедентного права. Судебные решения очень часто выносятся со ссылкой на прецеденты. То есть — по модели объявленных ранее другими судами приговоров. Судья Чарльз Кауфманн подал своеобразный прецедентный пример.

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Картинка на главной: Государственные флаги КНР /справа/ и США. /Фото: Синьхуа/

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