Алматы. 28 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Часть алматинцев останется без горячей воды в первой половине июня, сообщается на официальном сайте АО «Алматинские тепловые сети».

«Горячее водоснабжение ряда зданий в Турксибском районе Алматы временно приостановят в первой половине июня. В частности горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные строения, расположенные в контурах улиц: Суюнбая – Щелково, Элеваторская – Щелково с 1 по 5 июня; Спартака – Р.Зорге, Сауранбаева – Акан Серы, Нурсая – Кустанайская, Спасская – Клары Цеткин с 1 по 12 июня; Коминтерна – Монтажная, Майлина – Баймагамбетова с 1 по 15 июня», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Льва Толстого, 6Б», «Мелькомбинат», «Школа №85» и «Жас Канат».