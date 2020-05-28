На 40% обещают увеличить в 2020 году госзаказ на подготовку санэпидемиологов в Казахстане

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – На 40% будет увеличен в 2020 году государственный заказ на подготовку санэпидемиологов в Казахстане, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«В сравнении с 2019 годом государственный заказ на подготовку специалистов санитарно-эпидемиологической службы увеличится на 40% в 2020 году, на 60% в 2021 году, на 75% – 2022 году», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он отметил, что на сегодня правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технического оснащения организаций санитарно-эпидемиологической службы, пересмотра ее кадрового потенциала путем увеличения штатной численности, подходов к подготовке кадров.