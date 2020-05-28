Почти 4 тыс. кг осетровых изъяли у браконьеров пограничники РК и РФ на Каспии в ходе ОПМ

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Почти 4 тыс. кг осетровых изъяли у браконьеров пограничники Казахстана и России на Каспийском море в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ), сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«ПС КНБ в период с 31 марта 2020 года совместно с ПС ФСБ РФ осуществляются ОПМ по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспия. (…) Изъято из незаконного браконьерского оборота рыба осетровых пород – 763 штук (3,8 тыс. кг), частиковых пород – 4947 штук (2,5 тыс. кг), а также 43 тюленя», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима государственной границы и 71 – режима территориальных и внутренних вод (моря). Арестовано 65 плавательных средств, 42 двигателя, четыре транспортных средства, орудия браконьерского лова: более 236 км сетей и калад, 66 вентерей, 55,1 тыс. крючьев и так далее.

«Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в Т85,6 млн. В результате действий ПС выпущено в естественную среду обитания 3824 штук живой рыбы (в том числе 695 осетровых видов) и 43 тюленя. Наложен штраф в размере Т1,88 млн. Предотвращен экологический ущерб в размере более Т1 млрд. Мероприятия продолжаются», — добавили в погранслужбе КНБ РК.