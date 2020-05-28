Действующий и бывший замы главы комитета МКС РК задержаны по делу о хищении более Т380 млн

Усть-Каменогорск. 28 мая. КазТАГ – Действующий и бывший заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана задержаны по делу о хищении более Т380 млн, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе досудебного расследования по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания Усть-Каменогорска бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Задержанные арестованы судом на два месяца.

«Они подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме Т380,8 млн при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер», путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ», — сказано в сообщении.