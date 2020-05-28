Школы не имеют права тестировать детей при приеме в первый класс в Алматы

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Школы не имеют никакого права тестировать детей при приеме в первый класс в Алматы, сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.

«Хочется обратиться ко всем родителям, у кого дети идут в первый класс. Никакая школа не имеет права тестировать детей. Они обязаны всех принимать», — сказала Ермекбаева на брифинге в четверг.

Она напомнила, что в этом году все заявления подаются онлайн – через eGov.

«Если будут такие случаи, то просим обращаться к нам. У нас есть и сайт, и телефон call-центра, и номер сотового, и стационарного телефона», — отметила Ермекбаева.