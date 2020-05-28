Школы не имеют права тестировать детей при приеме в первый класс в Алматы

Новости 79 0
Партийная жизнь не забурлит Партийная жизнь не забурлит
551

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Школы не имеют никакого права тестировать детей при приеме в первый класс в Алматы, сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.

«Хочется обратиться ко всем родителям, у кого дети идут в первый класс. Никакая школа не имеет права тестировать детей. Они обязаны всех принимать», — сказала Ермекбаева на брифинге в четверг.

Она напомнила, что в этом году все заявления подаются онлайн – через eGov.

«Если будут такие случаи, то просим обращаться к нам. У нас есть и сайт, и телефон call-центра, и номер сотового, и стационарного телефона», — отметила Ермекбаева.

Похожие материалы:

  1. Регулярно тестировать на коронавирус 10% сотрудников ТРЦ Алматы советует Бекшин
  2. Около 15 тыс. человек подали заявления на участие в ЕНТ в Алматы
  3. Более 600 детей учатся в рассчитанной на 182 ученика школе в Павлодаре
  4. Живущим рядом со школой родителям разрешили сдать учебники – управление образования Алматы
  5. Формат перевода учащихся из одной школы в другую обещают изменить в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...