Антикризисный план – 2020: лучше такой, чем никакого 28.05.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 85 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о том, что есть и чего нет в антикризисном плане правительства Похожие материалы: План из 159 мер по восстановлению экономики рассмотрело правительство Казахстана Юрист о выплате 42500 тенге бизнесом: В законах РК нет такой причины простоя, как карантин Акимату Алматы лучше раздавать разрешения вручную, чем создать 3D карту Сотовых операторов РК обязали создать тарифный план с абонплатой за календарный месяц Коридор инфляции в Казахстане в 2020 году может составить 6-8%