Функции центрального аппарат мининформации и общественного развития РК хотят расширить

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Функции центрального аппарат министерства информации и общественного развития Казахстана хотят расширить, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве информации и общественного развития (…): подпункт 1) пункта 16 (функции центрального аппарата – КазТАГ) дополнить абзацами сто седьмым и сто восьмым следующего содержания: «направление предписаний и уведомлений в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О связи»; определение совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности и уполномоченным органом в области связи порядка приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет ресурсам и (или) размещенной на них информации, разработанного субъектами оперативно-розыскной деятельности», — говорится в проекте постановления правительства.

В обосновании к абзацу 107 сказано, что оно вносится «в целях приведения в соответствие со статьей 41-1 Закона Республики Казахста «О связи», согласно которому уполномоченный орган в области информации направляет предписаний и уведомлений в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О связи», а к абзацу 108 – «В целях приведения в соответствие с пунктом 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», согласно которому уполномоченные органы в области связи и информации определяют совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет ресурсам и (или) размещенной на них информации, разработанного субъектами оперативно-разыскной деятельности».