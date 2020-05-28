Жара, сильный ветер и гроза ожидаются в трех областях Казахстана в пятницу

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ — Жара, сильный ветер и гроза ожидаются в Атырауской, Туркестанской и Костанайской областях на пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 29 мая в Атырауской области ожидается сильная жара +35+38. В Атырау днем 29 мая ожидается сильная жара +35+37. 29-30 мая в Туркестанской области местами сохраняется ветер восточный 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 29-30 мая сохраняется ветер восточный 15-20 метров в секунду. Утром и днем 29 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-95%.