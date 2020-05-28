Множество озвученных Жамаловым вопросов не соответствуют действительности – «Даму»

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Множество озвученных депутатом мажилиса Аманжаном Жамаловым вопросов по поводу фонда «Даму» не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба фонда.

«Мы с сожалением обнаружили, что в опубликованном запросе на имя премьер-министра РК Аманжан Макаримович ссылался на устаревшие данные, относящиеся, в основном, к 2016 году. За эти прошедшие четыре года фондом был проделан большой объем работы, что позволяет нам с уверенностью говорить о том, что практически все обозначенные уважаемым Аманжаном Макаримовичем проблемы успешно решены. На сегодняшний день множество озвученных Жамаловым вопросов не актуальны и не соответствуют действительности», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как заявили в фонде, основной его деятельностью, «помимо поддержки в виде субсидирования процентной ставки, является гарантирование кредитов по недостающей части залогов, а также льготное кредитование через банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании».

«Данный механизм поддержки соответствует деятельности аналогичных институтов развития в таких странах как США, Корея и Турция, которые оказывают полный пакет финансовых и не финансовых мер поддержки в формате единого окна одной организацией. В указанных странах доля МСБ в ВВП составляет выше 50%. При этом, в рамках своей деятельности Фонд «Даму» полностью сопровождает проект до получения одобрения по кредиту в финансовых институтах, проводит всю необходимую экспертизу по выдаваемым гарантиям, производит выездные мониторинги и необходимую претензионно-исковую работу в случае нецелевого использования займа. Следует отметить, что при каждом нецелевом использовании кредита фондом выплачивается требование со стороны банка за предпринимателя», — заявили в «Даму».

Касательно автоматизации в пресс-службе заверили, что «указанные Жамаловым предложения уже реализованы Фондом «Даму» в 2016 году на площадке egov.kz, а также через собственный портал online.damu.kz».

«Предприниматели подают заявки на получение государственной поддержки по субсидиям и гарантиям. Так, в этом году, в период с января по май по инструменту субсидирования поступило 90% электронных заявок от общего числа поданных заявок, а по гарантированию 39%. Более того, договоры субсидирования подписываются посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП), без физического присутствия предпринимателя в фонде. На данном этапе все бизнес-процессы Фонда «Даму» автоматизированы на 94%, что позволило не увеличивать штатную численность фонда с 2014 года», — сказано в сообщении.

При этом, как утверждается, «количество государственных программ, оперируемых фондом, с 2014 года увеличилось с одного до пяти, не считая программ с МИО и международными финансовыми организациями».

«Ежегодный охват предприятий программами поддержки фонда, в сравнении с 2014 годом, увеличился в пять раз, а именно с 5 тыс. до 25 тыс. ежегодно. Кроме того, с целью более широкого охвата проектов малого и среднего бизнеса фондом «Даму» реализовывается альтернативные виды финансирования такие как лизинговое финансирование, выкуп секьюритизированных ценных бумаг БВУ обеспеченных портфелем МСБ. В текущем году фондом впервые в стране реализован механизм финансирования сегмента малого и среднего бизнеса через инструменты исламского финансирования, а также в настоящий момент фондом осуществляется активное сотрудничество с ПРООН в части развития зеленых технологий в Казахстане», — добавили в фонде.

В «Даму» перечислили достигнутые на сегодняшний день социально-экономические показатели: поддержано 89 тыс. проектов на общую сумму кредитов Т5,5 трлн; клиентами фонда «Даму» выпущено продукции на общую сумму Т22 трлн; уплачено налогов на общую сумму Т1,5 трлн; на предприятиях работает 636 тыс. человек, из которых 143 тыс. человек работают на новых рабочих местах.

«По вопросу обучения, в 2015 году не финансовые меры поддержки предпринимателей, а именно, обучение и сервисная поддержка, согласно постановлению правительства РК было передано в НПП «Атамекен», с предусмотренным бюджетом. В связи с чем, фонд «Даму» с 2015 года не является оператором по обучающим программам», — пояснили в фонде.

Напомним, 27 мая Жамалов сообщил о том, что «настало время провести критическую оценку деятельности фонда «Даму» и реформировать его». В этой связи он предложил «оптимизировать раздутую структуру и штатную численность». Парламентарий поинтересовался, для чего фонду «Даму» 371 штатный сотрудник, 20 структурных подразделений и 18 филиалов. По его словам, «за 2018 год административные расходы фонда «Даму» составили Т4,3 млрд, в том числе расходы на персонал – Т2,7 млрд». Несмотря на то, что в фонде работает почти три сотни человек, в 2018 году на юридические и консультационные услуги, добавил Жамалов, «было потрачено Т49 млн».