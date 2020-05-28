Глава аппарата акима Актобе арестован по делу о фиктивных договорах госзакупок

Актобе. 28 мая. КазТАГ – Руководитель аппарата акима Актобе арестован по делу о фиктивных договорах государственных закупок, сообщает антикоррупционная служба.

«Руководитель учреждения «Аппарат акима города Актобе» подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере. (…) Расследуется уголовное дело в отношении одного из руководителей учреждений ГУ «Аппарат акима города Актобе». (…) 6 марта 2020 года руководитель РГУ был задержан при получении обналиченных денежных средств в сумме Т1,9 млн, полученных от подрядной организации. 7 марта в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств на общую сумму Т9,9 млн группой лиц по предварительному сговору с другими работниками аппарата и индивидуальными предпринимателями в период с октября 2019 года по март 2020 года, путем составления фиктивных договоров о государственных закупках.

Напомним, 16 марта сообщалось, что указанному делу был задержан руководитель Центра эффективного развития Актобе Динмухаммед Барбосынов.