Национальное законодательство РК не препятствует выводу капитала за рубеж – сенатор

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Национальное законодательство не препятствует выводу капитала за рубеж, считает депутат сената парламента РК Ольга Перепечина.

«Действующая система противодействия выводу денежных средств за рубеж несовершенна. За период с 2015 по 2019 год по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел, прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было передано три уголовных дела. Из 238 уголовных дел 170 прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. То есть факт вывода капитала за границу есть, однако национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение. В рамках трех дел, направленных в суд, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в УПК обязательств по возврату не предусмотрено», — говорится в депутатском запросе Перепечиной на имя премьер-министра РК Аскара Мамина и председателя Нацбанка РК Ерболата Досаева, озвученном в четверг.

По словам сенатора, на практике имеется сложность доказывания умысла виновного на невозвращение средств.

«Субъекты готовят документальные подтверждения в виде гарантийных писем, формально подтверждающих будущее исполнение контракта, инициирование претензионно-исковых работ, что исключает доказательства о прямом умысле невозвращения средств. Наблюдается длительность исполнения международных следственных поручений. К тому же имеется много способов легального вывода денежных средств за ее пределы», — считает Перепечина.

Также она отметила, что госорганы не располагают точными суммами вывода капитала за рубеж, так как отсутствует единая система мониторинга, государством не проводится оценка, поэтому имеются оценки экспертных организаций. Согласно одной такой оценки, за последние 20 лет отток капитала из РК только в оффшорные зоны составил порядка $140 млрд.

«Есть ли у правительства планы проведения исследований такого явления, как отток капитала за границу и какой госорган будет его осуществлять? Вырабатываются ли какие-либо международные договоры, облегчающие взаимодействие Службы экономических расследований РК с соответствующими службами иностранных государств? Каковы планы по совершенствованию законодательства, административного и уголовного, по вопросам репатриации национальной и иностранной валюты?» — такие вопросы поставила парламентарий перед премьер-министром.