Еще 86 млн детей окажутся в нищете из-за пандемии – исследование

Алматы. 28 мая. КазТАГ — Количество живущих в нищете детей увеличится на 86 млн и превысить 670 млн из-за пандемии, сообщает агентство France Press.

«Экономические последствия пандемии COVID-19 могут привести к тому, что к концу 2020 года еще 86 млн детей окажутся в нищете, показало совместное исследование Save the Children и ЮНИСЕФ. Это приведет к тому, что общее число детей, живущих в бедности, достигнет 672 млн, что на 15% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что почти две трети этих детей живут в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. Однако ожидается, что рост бедности, вызванный пандемией, произойдет в основном в Европе и Центральной Азии.

«Масштабы и глубина финансовых трудностей семей с детьми угрожают свести на нет многолетний прогресс в сокращении детской бедности и лишить детей основных благ», — говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе.

«С помощью немедленных и решительных действий мы можем предотвратить угрозу пандемии и сдержать те ее последствия, с которыми сталкиваются самые бедные страны. Дети – самая уязвимая часть населения этих стран. Даже короткие периоды голода и недоедания могут повлиять на всю их дальнейшую жизнь», — сказала глава организации Save the Children Ингер Ашин.

При этом отмечается, что авторы исследования призвали правительства оперативно расширить свои системы социального обеспечения и школьного питания, чтобы ограничить последствия пандемии.

Исследования основано на прогнозах Всемирного банка (ВБ), Международного валютного фонда (МВФ) и демографических данных примерно из 100 стран.