Алматы. 28 мая. КазТАГ – Мечети и церкви могут возобновить работу с 30 мая в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Возобновить с 30 мая 2020 года деятельность объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, скан-копия которого оказалась в распоряжении редакции в четверг.

До самого главсанврача дозвониться не удалось, но подлинность указанного документа подтвердили в центральной мечети Алматы.

«У нас сейчас на руках как раз этот документ. Мы готовим по этому поводу специальное сообщение. Конечно, для нас это радостная новость», — сказали представители мечети корреспонденту МИА КазТАГ.