Мечети и церкви могут возобновить работу с 30 мая в Алматы

Новости 103 0
Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения
502

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Мечети и церкви могут возобновить работу с 30 мая в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Возобновить с 30 мая 2020 года деятельность объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, скан-копия которого оказалась в распоряжении редакции в четверг.

До самого главсанврача дозвониться не удалось, но подлинность указанного документа подтвердили в центральной мечети Алматы.

«У нас сейчас на руках как раз этот документ. Мы готовим по этому поводу специальное сообщение. Конечно, для нас это радостная новость», — сказали представители мечети корреспонденту МИА КазТАГ.

Похожие материалы:

  1. Работу торговых центров планируют частично возобновить в Алматы с 25 мая
  2. Когда планируют возобновить работу детсадов в полном объеме в Нур-Султане
  3. Работу ТРЦ частично планируют возобновить в Нур-Султане и Петропавловске с 20 мая
  4. Полеты из Атырау в другие города РК планируют возобновить с 25 мая
  5. Не все продовольственные рынки в Алматы возобновят свою работу с 25 мая

Новости партнеров

Загрузка...