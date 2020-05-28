Почти 60 млн запросов по налогам за 2019 год поступило в КГД минфина

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане число запросов по налогам за 2019 год, поступающим на электронные и мобильные сервисы, выросло почти до 59,8 млн, заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов (КГД МФ) РК Талгат Мамаев.

«В Казахстане число запросов по сервису предстоящих платежей налогов по итогам 2019 года составило 2,2 млн, а с начала 2020 года до 12 мая — 309,7 тыс.», — сказал Мамаев на онлайн брифинге в четверг.

По его словам, рост запросов ожидается в июне, когда будут получены данные от уполномоченных госорганов за 2019 год и начислены предстоящие платежи по налогам на имущество и землю, срок уплаты которых будет до 1 октября 2020 года.

Количество запросов по налоговым долгам по итогам 2019 года составило 57,6 млн, а с начала года и по 12 мая – уже 24,3 млн, отметил Мамаев.