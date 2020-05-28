Алматы. 28 мая. КазТАГ – Международный ралли-рейд «Шелковый путь» отменен в 2020 году из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«Десятый по счету «Шелковый путь» должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии коронавируса организаторы изменили маршрут. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA)», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнятся, в гоночном календаре FIA 2020 года ралли было одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в соответствующей дисциплине, общая протяженность гонки составляла около 4200 км (2700 км спецучастков).

«27 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь» Дмитрий Николаевич Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской автомобильной федерации об отмене соревнования в 2020 году. Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом», — говорится в заявлении пресс-службы.

Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. В 2014 и 2015 году соревнования не проводились, с 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.