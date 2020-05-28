Алматы. 28 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил участие РК в усилиях по укреплению глобальной продовольственной безопасности, сообщает Акорда.

«Президент Казахстана принял участие в мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период». Виртуальный форум состоялся по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Мероприятие было посвящено консолидации международных усилий для смягчения последствий COVID-19 и посткризисного восстановления», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, выступая в качестве председателя группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев обратил внимание мирового сообщества на то, что «пандемия поставила под угрозу развитие всех государств, при этом страны РСНВМ оказались в числе наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования, торговли и инвестиций».

«В этом контексте казахстанский лидер призвал к консолидации международных усилий в решении проблем растущей внешней задолженности развивающихся государств, «цифрового неравенства», обеспечения доступа к чистой питьевой воде, зеленым и современным агротехнологиям. На национальном уровне Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Казахстана в имплементацию «Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию» и оказание помощи ряду зарубежных стран для борьбы с коронавирусом. Глава государства подтвердил приверженность нашей страны усилиям по укреплению глобальной продовольственной безопасности, урегулированию международных конфликтов и миростроительству», — резюмируется в сообщении.

Отмечается, что в работе форума приняли участие лидеры Германии, Франции, ЮАР, Японии, Италии, Великобритании, Пакистана, Кыргызстана, Беларуси, Саудовской Аравии и других государств, руководители МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, а также ряда международных финансовых институтов.