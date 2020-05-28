ЭЦП и «мобильное гражданство» информационно защищает налогоплательщика

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане авторизации через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или в качестве «мобильного гражданина» защищает информацию о налогоплательщике, заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов (КГД МФ) РК Талгат Мамаев.

«Именно возможность авторизации через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или в качестве «мобильного гражданина», является моментом информационной безопасности для запрета доступа лицам, которые не могут эту информацию использовать, не являются этим налогоплательщиком», — сказал Мамаев, отвечая на вопрос о защищенности информации о налогоплательщике в приложении на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, только конкретный налогоплательщик может использовать свою информацию в мобильном приложении esalyk.

«Только сам налогоплательщик, согласно своей ЭЦП. Конфиденциальность соблюдается в данном случае», — заверил Мамаев.

Все сведения, которые, по его словам, попадают в органы госдоходов, в соответствии с налоговым кодексом, являются налоговой тайной. Их разглашение карается по закону. Это также предусмотрено законом «О защите персональных данных».

Наше приложение технически сформировано в соответствии с требованиями законодательства РК, заключил Мамаев.