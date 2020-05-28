Мы не должны думать, что раз кривая болезни идет вниз, то так и будет продолжаться – ВОЗ

Алматы. 28 мая. КазТАГ — Мы не должны думать, что раз кривая болезни идет вниз, то так и будет продолжаться, считает директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

«Мы не должны думать, что раз кривая болезни идет вниз, то так и будет продолжаться, и у нас в запасе будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем выйти на новый пик уже сейчас. Такое уже случалось раньше», — цитируют Райана на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

Он призвал страны Европы, Северной Америки, юго-восточной Азии и многие другие сохранить необходимые меры, в том числе в области наблюдения и диагностики, и иметь четкую всестороннюю стратегию действий.

«Только тогда нам удастся избежать нового пика», — считает Райан.

По его мнению, западным странам есть чему поучиться у развивающихся. Африканские страны, которым приходится справляться с множеством инфекционных заболеваний – от Эболы до геморрагической лихорадки, как отметил директор программы ВОЗ, «отточили технику выявления подозрительных случаев и отслеживания контактов».

В целом, как подчеркнул Райан, успешно выйдут из пандемии те, кто вовремя принял комплексные меры предосторожности и подготовил систему общественного здравоохранения.

Тем не менее, как поясняют эксперты ВОЗ, даже страны, где успешно подавили распространение вируса, где наблюдается сокращение новых случаев заражения, должны быть начеку – речь идет даже не о вероятности второй волны, а о возможности новых вспышек до того, как завершится первая.

Как утверждает эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, прежде чем отменять ограничения правительства должны убедиться в том, что они смогут эффективно выявлять подозрительные случаи, диагностировать их и лечить заболевших.

«Есть ли у них необходимая инфраструктура? Хватит ли людей для того, чтобы вести оперативное наблюдение? Достаточно ли мест в больнице? Только положительно ответив на эти вопросы, могут власти начать снимать ограничения – но «не все сразу и не в масштабах всей страны». Государства должны быть готовы к новым вспышкам и «держать руку на пульсе» во время переходного периода: отслеживать, где и почему возникают очаги, как меняются показатели смертности и т.д.» — считает она.

В ВОЗ отмечают, что в такой ситуации ключевую роль играют не технологии, а люди.

Как сообщается, целый ряд стран в Азии и Европе потихоньку начинают возвращаться к более нормальной жизни: открываются парки и школы, магазины и рестораны, кое-где подумывают о том, как возобновить культурные и спортивные мероприятия, но в ВОЗ предупреждают, что любые «послабления» должны быть основаны на достоверной, точной информации и вводиться постепенно.

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что снимать ограничения, вызванные COVID-19, необходимо постепенно и поэтапно, опираясь на научную информацию.