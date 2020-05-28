Суд требует признать неконституционным пункт правил НБ РК по расчету процентов по кредитам

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Суд требует признать неконституционным пункт правил Национального банка Казахстана по расчету процентов по кредитам, сообщает пресс-служба Конституционного совета РК.

«Конституционным Советом 27 мая 2020 года принято к производству представление Мангистауского областного суда о признании неконституционными подпункта 5) пункта 1 статьи 725-1, пункта 5 статьи 718 Гражданского кодекса (ГК) Республики Казахстан (Особенная часть), а также пункта 7 Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа, утвержденных постановлением правления Национального банка от 27 августа 2018 года №197», — говорится в сообщении.

Указанный подпункт 5 пункта 1 статьи 725-1 ГК гласит: «годовая эффективная ставка вознаграждения по договору займа не может превышать 100%, в том числе в случае изменения срока возврата займа».

Пункт 5 статьи 718 ГК гласит: «Если заемщик не возвращает в срок предмет займа, вознаграждение выплачивается за весь период пользования предметом займа».

Пункт 7 правил Нацбанка по расчету годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа в старой редакции гласит: «В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа не включаются: 1) платежи заемщика в пользу третьих лиц; 2) платежи заемщика, связанные с несоблюдением им условий договора займа, включая неустойку (штраф, пеню)», а новой редакции: «В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа не включается неустойка (штраф, пеня) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по договору займа».

«В представлении суда поднимаются вопросы, связанные с правовым регулированием вопросов предоставления займа, начисления вознаграждения и защиты прав заемщиков. Согласно Конституционному закону «О Конституционном совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию совета, на котором упомянутое представление будет рассмотрено по существу», — уточнили в Конституционном совете.