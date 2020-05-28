Отменить норму об увольнении работников по возрастному признаку планируют в 2022 году в РК

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Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Отменить норму об увольнении работников по возрастному признаку планируют в 2022 году в Казахстане.

«Отмена нормы закона РК «О государственной службе» в части увольнения работников по возрастному признаку. (…) Срок исполнения – 2022 год», — гласит одно из мероприятий плана мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения в Республике Казахстан до 2025 года.

Данный план мероприятий готовится утвердить правительство Казахстана.

Также с 2022 года планируется ввести ежемесячное пособие для членов семей, осуществляющих уход за престарелыми родственниками старше 90 лет.

Согласно стратегическому плану развития РК до 2025 года, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в стране увеличится до 75 лет (2030 год – 78 лет, 2050 год – 84 года).

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