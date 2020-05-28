Известный кинопродюсер Сарсенова подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнара Сарсенова подозревается во взяточничестве, сообщает антикоррупционная служба.

«Проводится досудебное расследование в отношении председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по факту получения взятки в особо крупном размере за оказание содействия в выделении финансирования из государственного бюджета, подписании актов выполненных работ (оказанных услуг), а также общее покровительство и попустительство», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Сумма взятки при этом не называется, не раскрываются и другие подробности.

Отметим, что 24 мая на сайте Госцентра поддержки нацкино было опубликовано обращение Сарсеновой, в котором она заявила о том, что сложившиеся из-за коронавируса «обстоятельства поставили под угрозу» планы центра «относительно развития и укрепления кинопроцесса в Казахстане».

«Запланированный бюджет Киноцентра может быть значительно урезан, несмотря на то, что по результатам второго питчинга было принято решение поддержать более 50 кинопроектов, поднимающие важные идеологические, социальные и образовательные темы. Разумеется, возникнет резонный вопрос «А что сделали лично вы, чтобы как-то повлиять на ситуацию?». Отвечаю. Как действующий продюсер, чей фильм «Нартай» был поддержан и профинансирован государством после первого питчинга, я решила вернуть выделенные на мой проект средства в размере Т380 млн в бюджет Национального киноцентра. Кроме того, я выделила Т40 млн собственных средств для поддержки короткометражных и дебютных проектов, одобренных Экспертным советом на втором питчинге Киноцентра», — заявила, в частности, Сарсенова.

Она заявила, что обращается «к своим коллегам-кинематографистам, представителям бизнеса и другим неравнодушным гражданам, имеющим возможность поддержать нашу отрасль в этот сложный период».

«Сегодня наш кинематограф как никогда нуждается в консолидации, в вашей защите и поддержке со стороны общества», — сказано в опубликованном заявлении Сарсеновой.