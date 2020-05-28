Парковку на 2 тыс. авто планируют построить в ГНПП «Иле-Алатау»

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Парковку на 2 тыс. авто планируется построить в государственном национальном природном парке (ГНПП) «Иле-Алатау», сообщил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта (МКС) РК Дастан Рыспеков.

«Министерством совместно с проектным офисом АО «НК «Kazakh Tourism» сформирован расширенный перечень из 140 инвестиционных проектов туристской отрасли на сумму Т1,62 трлн с учетом предложений региональных проектных офисов и инициаторов. Еще одним направлением которое нами реализуется совместно с министерством экологии – это развитие туризма в Национальных природных парках. К примеру, для развития эко туризма в ГНПП «Иле-Алатау» по результатам конкурса определен частный инвестор ТОО «Култау». Так, планируется построить семь визит-центров, 156 км пеших троп, 2 тыс. парковочных мест для автотранспорта, глэмпинги, кемпинги, палаточные лагеря вместимостью около 3 тыс. мест. Общий объем инвестиций составляет порядка Т17,3 млрд», — сказал Рыспеков на брифинге в четверг.

Кроме того, он сообщил, что уже разработаны мастер-планы по развитию экотуризма в ГНПП «Алтын-Эмель», «Көлсай көлдері» и «Чарын», на развитие которых также планируется привлекать частные инвестиции, в настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов.

«Аналогичные конкурсные процедуры в ближайшем будущем планируется провести и в этих Национальных природных парках», — добавил Рыспеков.