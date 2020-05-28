Парковку на 2 тыс. авто планируют построить в ГНПП «Иле-Алатау»

Новости 109 0
Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
10114

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Парковку на 2 тыс. авто планируется построить в государственном национальном природном парке (ГНПП) «Иле-Алатау», сообщил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта (МКС) РК Дастан Рыспеков.

«Министерством совместно с проектным офисом АО «НК «Kazakh Tourism» сформирован расширенный перечень из 140 инвестиционных проектов туристской отрасли на сумму Т1,62 трлн с учетом предложений региональных проектных офисов и инициаторов. Еще одним направлением которое нами реализуется совместно с министерством экологии – это развитие туризма в Национальных природных парках. К примеру, для развития эко туризма в ГНПП «Иле-Алатау» по результатам конкурса определен частный инвестор ТОО «Култау». Так, планируется построить семь визит-центров, 156 км пеших троп, 2 тыс. парковочных мест для автотранспорта, глэмпинги, кемпинги, палаточные лагеря вместимостью около 3 тыс. мест. Общий объем инвестиций составляет порядка Т17,3 млрд», — сказал Рыспеков на брифинге в четверг.

Кроме того, он сообщил, что уже разработаны мастер-планы по развитию экотуризма в ГНПП «Алтын-Эмель», «Көлсай көлдері» и «Чарын», на развитие которых также планируется привлекать частные инвестиции, в настоящее время ведется поиск потенциальных инвесторов.

«Аналогичные конкурсные процедуры в ближайшем будущем планируется провести и в этих Национальных природных парках», — добавил Рыспеков.

Похожие материалы:

  1. Линию BRT в Алматы планируют продлить до СЭЗ ПИТ «Алатау»
  2. Мясоперерабатывающий комплекс планируют построить в Алматинской области
  3. Построить 29 и модернизировать 39 молочно-товарных ферм планируют в РК в 2020 году
  4. Победитель тендера на 49 лет по парку Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов
  5. Соглашение о промсборке расторгло МИИР с «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан»

Новости партнеров

Загрузка...