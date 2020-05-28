Администрации МФЦА выплатят из бюджета РК более Т48 млрд — минфин

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане по бюджетной программе «Целевое перечисление в АО «Администрация международного финансового центра «Астана» в 2020 году планируется направить Т48,074 млрд, заявляет министерство финансов РК.

В Казахстане по бюджетной программе «Целевое перечисление в АО «Администрация международного финансового центра «Астана» в 2020 году планируется направить Т48,074 млрд, — следует из приказа вице-министра финансов РК Берика Шолпанкулова по переутверждению бюджетных программ МФ РК на 2020-2022 гг.

Согласно документу, расходы по программе «Целевое перечисление в АО «Администрация МФЦА» сопоставимы с «Текущими административными расходами» на содержание штатной численности центрального аппарата минфина, комитетов и их территориальных органов в количестве 19 868 единиц, в том числе на оплату труда дополнительных денежных выплат сумма выплат налогов и отчислений командировочных расходов и так далее – Т61,3 млрд.

Также, по программе «Финансирование политических партий» с целью «эффективного исполнения обязательств государства по финансированию политических партий» предусмотрено на 2020 год Т9,3 млрд.

По программе «Резерв правительства РК» запланировано выплатить Т262,2 млрд, программе «Обслуживание правительственного долга» — Т834,5 млрд.

По программе «Резерв правительства РК для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено Т350 млн.