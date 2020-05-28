Сенаторы одобрили проекты законов, регламентирующих создание парламентской оппозиции

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты сената парламента РК одобрили проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный закон РК «О Парламенте РК и статусе его депутатов» и проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О комитетах и комиссиях парламента РК по вопросам парламентской оппозиции».

Данные законопроекты в рамках депутатской инициативы были предложены фракцией ДПК «Ақ жол» в мажилисе парламента РК.

«Данные законопроекты, направленные на создание парламентской оппозиции, важны для парламентской системы и приведут к ее глубоким тектоническим изменениям. Они создадут условия для развития прогрессивного общества и властной системы», — сказал депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев на заседании сената в четверг.

Также он добавил, что с принятием законов парламентская оппозиция получить право инициировать парламентские слушания, формировать повестку правительственного часа в стенах парламента, выдвигать своих представителей на должности секретарей и председателей комитетов палат парламента.

Напомним, 6 мая депутаты мажилиса парламента РК приняли законопроект единогласно и передали его в сенат РК.