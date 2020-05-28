Рабочую документацию госцентра поддержки нацкино изъяли следователи в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Рабочую документацию изъяли следователи в офисах государственного центра поддержки национального кино в городах Нур-Султан и Алматы, сообщает пресс-служба центра.

«27 мая 2020 года в офисах государственного центра поддержки национального кино в городах Нур-Султан и Алматы прошли проверки, в результате которых следственными органами была изъята часть рабочей документации», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, «с юридической точки зрения не совсем понятно, почему уже на следующий день 28 мая, представитель первого департамента агентства по противодействию коррупции дает свой публичный комментарий в СМИ».

«Возникает вопрос, каким образом факт начала досудебного расследования стал известен журналистам. Это может указывать на наличие непроцессуальных связей. Всем известно, что в Казахстане проходит целый ряд досудебных расследований, но ведь информацию по другим процессам на стадии их досудебного расследования агентство по противодействию коррупции, как правило, не разглашает. И это правильно, так как любая информация, озвученная следственными органами до окончательного решения суда, заранее может подрывать имидж организации, в которой проходит проверка. Встает вопрос – кому это выгодно, кто заинтересованные лица и где наконец сама презумпция невиновности», — сказано в сообщении.

В центре приводят слова председателя правления Киноцентра Гульнары Сарсеновой, о задержании которой ранее заявила антикоррупционная служба: «Мы оставили в прошлом кулуарное распределение бюджетных средств на кинопроизводство, сделали нашу деятельность открытой не только для профессионального сообщества, но и для зрителей, тем самым вернув утраченное доверие к государственному инвестированию отрасли».

«Выбранная стратегия работы и решительные действия руководства государственного центра поддержки национального кино безусловно не устраивают настоящих коррупционеров от кино и порождают волну злобного противостояния», — утверждается в пресс-релизе.

При этом, кого в Киноцентре имеют ввиду, называя «настоящими коррупционерами от кино», не уточняется.

Напомним, 28 мая стало известно, что председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнара Сарсенова подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Отметим, что 24 мая на сайте госцентра поддержки нацкино было опубликовано обращение Сарсеновой, в котором она заявила о том, что сложившиеся из-за коронавируса «обстоятельства поставили под угрозу» планы центра «относительно развития и укрепления кинопроцесса в Казахстане». Глава Киноцентра заявила, что «как действующий продюсер, чей фильм «Нартай» был поддержан и профинансирован государством после первого питчинга, решила вернуть» выделенные на ее проект средства «в размере Т380 млн в бюджет Национального киноцентра». Кроме того, добавила Сарсенова, она «выделила Т40 млн собственных средств для поддержки короткометражных и дебютных проектов, одобренных Экспертным советом на втором питчинге Киноцентра».