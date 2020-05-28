Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Военные 16 гарнизонов Казахстана начали патрулировать улицы для поддержания порядка, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Возобновлена практика воинских патрулей в 16 гарнизонах для поддержания общественного порядка. С учетом программы боевой подготовки разработан и согласован с главнокомандующими видов войск план по организации совместного патрулирования. Он предусматривает ежедневное несение службы на 42 маршрутах», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в минобороны, «маршруты патрулирования разработаны с учетом криминогенной обстановки, мест дислокации воинских частей, районов компактного проживания военнослужащих и их семей в таких наиболее часто посещаемых общественных местах, как рынки, магазины, остановочные комплексы и так далее».

«Планируется чередовать маршруты патрулирования военнослужащих вооруженных сил и сотрудников органов военной полиции по «плавающему» графику в зависимости от оперативной обстановки. К примеру, в Алматинском гарнизоне разработано 12 маршрутов патрулирования. Ежедневно планируется охватывать восемь, а оставшиеся четыре маршрута организовывать с учетом фактора внезапности за счет снятия патрулей с других маршрутов и по мере поступления информации о нарушениях общественного порядка», — сказано в сообщении.

Как заверили в ведомстве, «перед каждым патрулированием с военнослужащими и военными полицейскими проводится инструктаж».

«Начиная с октября 2019 года, в течение полугода сотрудники органов военной полиции, военнослужащие воинских частей Вооруженных Сил с подразделениями МВД осуществляли совместное патрулирование в девяти городах: Актау, Алматы, Аягозе, Гвардейске, Капшагае, Сарыозеке, Семее, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске. С введением режима чрезвычайного положения (ЧП) количество патрулируемых городов было увеличено до 20. Практика воинских патрулей направлена на обеспечение общественного порядка. До введения режима ЧП благодаря этому выявлено 113 правонарушений, с 19 марта зафиксировано 1225 фактов нарушений общественного порядка и 35 уголовных правонарушений», — сообщили в минобороны.