Шесть «рецептов» от ВОЗ для восстановления после пандемии

Алматы. 28 мая. КазТАГ — Шесть «рецептов» от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для восстановления после пандемии.

«Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал заглянуть в будущее и подумать о том, в каком мире мы хотим жить после пандемии COVID-19. Это уже решили для себя 40 млн работников здравоохранения из разных стран, которые вчера направили лидерам государств из «большой двадцатки» письмо с требованием построить более здоровый и «зеленый» мир», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

По словам главы ВОЗ, который полностью поддерживает это требование, пандемия, при всей ее разрушительности, дала нам возможность увидеть, какой может стать наша жизнь, если мы сможем остановить изменение климата и загрязнение окружающей среды.

«Вода и воздух могут стать чище, улицы – менее шумными и более безопасными. Многие из нас смогли найти баланс между работой и семьей», — перечислил он.

Накануне в ВОЗ выпустили шесть «рецептов», которые помогут нашему миру не просто восстановиться, но и стать здоровее.

Первое:

защищать природу – источник воздуха, воды, пищи – всего того, без чего человек просто не может выжить.

Второе: строить так, чтобы наши дома и больницы бесперебойно снабжались чистой энергией, имели адекватные санитарно-гигиенические условия и могли устоять перед климатическими изменениями.

Третье: как можно скорее перейти на чистую энергию, чтобы мы смогли дышать чистым воздухом.

Четвертое:

сделать наши продовольственные системы экологичными, производящими доступные и полезные продукты питания.

Пятое: строить города с учетом соображений здоровья их жителей: от «зеленого» транспорта до экологичного жилья.

Шестое:

прекратить субсидировать ископаемое топливо – источник загрязнения и изменения климата.

«Сейчас, когда некоторые страны начали «открываться», мы должны дать ответить себе: хотим ли мы вернуться к старому или намерены усвоить уроки пандемии о наших отношениях с планетой?» — считает Гебрейесус.