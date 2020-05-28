Под кого «копает» Счетный комитет

На встречу с главой государства руководитель этого ведомства Наталья Годунова принесла информационную бомбу

Все СМИ в начале недели сообщили что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главу Счетного комитета Наталью Годунову. Она представила свое видение, как именно был исполнен бюджета за 2019 год. Общие формулировки, ставшие традицией отечественных информационных СМИ. А ведь дьявол кроется в деталях!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. (Фото: пресс-служба Акорды)



Мы проштудировали Краткое заключение к Отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, и обнаружили много нетривиальных вещей.

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Чего не хватает правительству, чтобы двигаться вперед – так это критического взгляда на происходящее в стране и, даже больше, – самокритики. Что ни заседание, то бравурные отчеты – о достижениях, которым несть числа. Эдакое самодовольство и самоуспокоение: все растет, улучшается, повышается, расширяется – ну и другие характеристики из этой же серии.

Но это тот самый случай, когда внешнее отсутствие (а, вернее, непризнание) недостатков еще не означает наличие очевидных достоинств.

Что и подтверждает не только устоявшееся общественное мнение («государственные органы, включая правительство, и квазигосударственные компании работают крайне неэффективно»), но и Счетный комитет по контролю за исполнение республиканского бюджета.

Конечно, у этого ведомства миссия такая – быть придирчивым экономистом и аудитором. Но, увы, далеко не всегда оно являлось таким, несколько лет назад его сотрудники даже были замешаны в скандалах. Но сейчас комитет переживает ренессанс. И он на глазах из статиста превращается в аналитика, эксперта и определенную политическую силу, которая, кажется, способна изменить подходы власти к государственным финансам.

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«Исполнение республиканского бюджета осуществлялось в условиях стабильной макроэкономической ситуации и умеренных темпов роста экономики. (…) Несмотря на это, недостаточно эффективная политика по развитию перерабатывающих отраслей экономики не позволяет Казахстану добиться тенденции снижения нефтяной зависимости. Кардинальных сдвигов в структуре экономики за отчетный период не наблюдалось», — Счетный комитет не собирается быть комплементарным. Это только мешает делу.

Он критикует ориентированную на экспорт сырья модель экономического развития. Статистика, увы, подтверждает гипотезу, что Казахстан идет в неправильном направлении: на протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%, в то же время доля горнодобывающего сектора выросла до 14,4%; в структуре экспорта доля минеральных продуктов превысила 70%.

«Это создает риски ухудшения состояния платежного баланса и девальвации национальной валюты в случае снижения цен на нефть, что отразится на финансовой и фискальной устойчивости страны в долгосрочном периоде», — уверены в Счетном комитете.

Перечисление слабых сторон занимает много места, но совершенно справедливо: «Как и прежде, отсутствует представление по развитию приоритетных направлений экономики. Прогнозы развития отраслей составлены без учета взаимного влияния одних отраслей на другие, что не позволяет сформировать эффективную отраслевую структуру национальной экономики. Не определены драйверы роста, которые способны дать мультипликативный эффект на увеличение объемов ВВП, обеспечив комплексный характер развития всей национальной экономики».

Проанализирована и социальная составляющая. «Рост цен на продовольственные товары в 2019 году отразился на увеличении их доли в структуре денежных расходов населения до 49,9%. Тогда как в развитых странах этот показатель в пределах 10%. Фактически наблюдается «проедание» доходов и отсутствие возможности у населения в повышении уровня своих сбережений как одного из факторов поступательного развития экономики», — с сожалением констатируют аудиторы.

Получается, что улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования населения. В 2019 году рост потребительских кредитов значительно опережал рост номинальных доходов населения на 14,8%. При этом создаваемый таким образом потребительский спрос способствует, прежде всего, росту спроса на импорт по причине недостаточной развитости отраслей, ориентированных на потребности населения. А закредитованность создает предпосылки социальной напряженности.

Что касается собственно исполнения бюджета в 2019 году, сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2019 году, превысила уровень 2018 года в три раза (!), составив 427,5 млрд. тенге. По подсчетам экспертов Счетного комитета, доходы республиканского бюджета на 30% сформированы за счет трансфертов из Национального фонда (3,1 трлн. тенге).

«Несмотря на номинальный рост поступлений консолидированного бюджета, отмечается их снижение по отношению к ВВП, что свидетельствует о несогласованности показателей роста экономики и налоговых поступлений. Это является следствием недостаточного налогового администрирования и наличия теневого сектора», — отмечают авторы краткого заключения и акцентируют внимание на том, что присутствует недостаточная прозрачность механизмов предоставления различных субсидий и налоговых льгот. И главная проблема в том, что на постоянной основе и в отраслевом разрезе их учет, анализ экономической эффективности не осуществляется.

Еще одна критическая стрела, запущенная ведомством Годуновой – слишком высокие государственные расходы на чиновничий аппарат. За последние 5 лет расходы на содержание государственных учреждений, фонд оплаты труда и другие текущие расходы выросли на 54,7%! В 2019 году по этому направлению выделено 7,046 трлн. тенге или 55,4% от общего объема расходов.

«Значительный темп роста и доминирование текущих расходов в республиканском бюджете над бюджетом развития все больше усиливает макроэкономическое разбалансирование, усугубляющееся в условиях циклического снижения цен на нефть. Это существенный риск в устойчивости баланса государственных доходов и расходов, снижения уровня жизни населения», — уверены в Счетном комитете.

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Заключение Счетного комитета – это не просто диагноз. Это план выхода из кризиса. Так, например, специалисты ведомства считают, что назрела необходимость проведения институциональных реформ: зависимость экономики от нефтегазового сектора надо снижать, работать над ее диверсификацией, сокращать долю государственного сектора. Вернуться к стратегии накопления капитала для будущих поколений и прекратить пользоваться Национальным фондом как кошельком.

Провести реформу фискальной политики. Пересмотреть механизмы государственной помощи бизнесу. Расширить налоговую базу, отменив неэффективные налоговые льготы. Улучшить администрирование налогов. И так далее и так далее.

В общем, надо начинать всю работу почти с нуля.

P. S. Интересно, а этот документ обязателен к прочтению правительством? Будет ли оно делать работу над своими ошибками?

Ему бы закрыться еще на одно большое совещание и поискать пути выхода из лабиринта.

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