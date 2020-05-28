Золото значительно подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1694,6.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 10,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1541,92 (-10,79), а в британских фунтах – 1382,12 (-3,83).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.