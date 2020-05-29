Немного фантазии и инсайда, и ты – миллиардер?

Национальный оператор Казахтелеком против «миноритарного акционера», организовавшего хитроумную схему ограбления

В Казахстане снимается второй сезон финансового триллера, сродни голливудским. Но если там часто в основу сюжета ложатся захватывающие события по ограблению банков, то у нас свой оригинальный сценарий – ограбление фондового рынка. А, вернее, ограбление крупнейшей национальной компании, которая листингуется на KASE.

Причем, главный герой нашего триллера уже снялся в первом сезоне, когда оказался миноритарным акционером «Альянс Банка» в момент его бесславной реструктуризации. Тогда финансовый гений, вложивший в акции банка 6 млн. тенге, добивался того, чтобы государственные органы встали на защиту интересов миноритариев. Его пламенная речь, которой он делился во многих СМИ, которые ему удалось привлечь на свою сторону, сводилась к тому, что-де, «в законодательстве есть один законный способ: принудительный выкуп по решению Агентства финансового надзора. Пока таких прецедентов не было».

Надо сказать, что в первом сезоне наш герой потерпел фиаско: АФН, естественно, на защиту миноритариев не встало, сказав, что каждый акционер, даже миноритарный, должен осознавать свой риск, прежде чем инвестировать деньги в те или иные компании. 6 млн. тенге растворились, как будто их никогда и не было. И вот, наверное, еще тогда, 10 лет назад, наш герой начал вынашивать коварный план мести.

Сценарий для второго сезона написан, надо полагать, в небольшом кабинете АзияКредитБанка, а, может, и индивидуального кабинета не было, а был общий зал для десятка-другого рядовых сотрудников. Здесь мы можем, конечно, только гадать, в каком уюте строил свои планы «как стать миллиардером» наш сценарист и главное действующее лицо. Но то, что Бахыт Джумабаев ничем не выделялся на общем фоне – это точно. Обычный клерк, чем-то смахивающий на подпольного миллионера Александра Ивановича Корейко.

Но если герой «Золотого теленка» скопил огромное состояние разнообразными жульническими операциями, то главный герой нашего финансового триллера был всего-навсего «подпольным» миллионером. Как он стал фантастически богатым доподлинно неизвестно, но бесспорно то, что он – выдающийся комбинатор.

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Дальше, чтобы стала понятна сюжетная нить, восстановим точную хронологию событий, произошедших в декабре 2018 года.

12 декабря в 11.00 совет директоров национального оператора связи АО «Казахтелеком» одобрил покупку мобильного оператора связи АО «Кселл». Информация об этом публикуется на сайте KASE в 13.00.

В этом 2-часовом промежутке времени простой работник АзияКредит Банка Бахыт Джумабаев покупает 15 306 акций АО «Казахтелеком» аж на 330 млн. тенге! Технически это выглядит так: Джумабаев берет акции по операции РЕПО у брокера Фридом финанс. При этом дает тому деньги под 0,1% годовых, что выглядит обескураживающе: где вы видели кредит по такой ставке?

Что бы вы понимали, только РЕПО позволяет стать акционером мгновенно. А успеть им стать надо срочно, до официального объявления о покупке Кселл!

На этом активные действия не заканчиваются – интрига закручивается круче. 21 декабря Джумабаев закрывает сделку РЕПО и возвращает Фридом финанс акции Казахтелекома. Наш герой уже перехотел становиться акционером компании? Но нет же! Оказывается, еще 14 декабря Джумабаев купил на бирже ровно (!) 15 306 акций Казахтелекома, но за 535 млн. тенге (акции выросли в цене). И уже не по РЕПО, а по обычному договору, чтобы остаться его акционером.

19 декабря, как акционер, якобы несогласный с крупной сделкой (покупка Кселл), Джумабаев потребовал от Казахтелекома выкупить у него свои акции. И цена вопроса — миллиард!

Всего лишь неделя, хитроумная схема, и капитал увеличивается в три раза!

Но триллер – на то и триллер, что сюжет заворачивается еще круче: Казахтелеком не оценил комбинацию гроссмейстера по обратному выкупу акций, отказавшись платить.

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Иски о принуждении к обратному выкупу своих акций к оператору связи подали пять из более чем 16 тыс. миноритарных акционеров АО «Казахтелеком». Причина требований у всех этих истцов одна – их несогласие с решением совета директоров о заключении крупной сделки – приобретении 75% акций АО «Кселл», которое было принято 12 декабря 2018 года.

Казахтелеком признает, что трое из пяти истцов действительно являлись акционерами компании, и они, в соответствии с законодательством, имеют право на требование по обратному выкупу акций. Спор с этими акционерами продолжается только в части объема выплат при осуществлении этого выкупа.

Еще один миноритарий купил акции Казахтелекома 14 декабря 2018 года, то есть через два дня после того, как СД Казахтелекома принял решение купить сотовую компанию. И это при том, что закон РК «Об акционерных обществах» правом требования обратного выкупа наделяются те акционеры, которые состояли в обществе на момент принятия компанией решения о заключение крупной сделки.

И пятый миноритарий – наш герой, Бахыт Джумабаев. После того, как он провел две внешне похожие сделки (в обоих случаях речь идет об одинаковом количестве акций – думаете, случайно?) и получив отказ в обратном выкупе, он подал иск с требованием выкупить его акции по стоимости более 1 млрд. тенге, нанял адвоката и его устами пытается внушить судьям, что такая «инвестстратегия» имеет право на жизнь.

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Адвокат Казахтелекома Джохар Утебеков, восстановив хронологию событий и сопоставляя детали, приходит к мнению, что в данном случае речь идет о недобросовестном приобретателе акций, поскольку ценные бумаги куплены не с целью инвестиций или участия в деятельности компании, а для истребования обратного выкупа акций с солидной премией.

«Все очень просто – на кону очень большие деньги: поняв, что идет сделка с «Кселл» и появляется возможность предъявить право к выкупу акций самим АО, они совершают колоссальную, необъяснимую по всем категориям, по всем признакам сделку, чтобы получить сверху такую же прибыль», — объясняет смысл комбинации истца адвокат компании.

Он уверен: если покупаются акции не для того, чтобы их выгодно перепродать на рынке, участвовать в управлении АО, получать дивиденды, а для того, чтобы, обладая инсайдерской информацией, попытаться получить компенсацию, то можно смело говорить о недобросовестности.

АО «Казахтелеком», со своей стороны, обращает внимание на финансовые условия по сделке РЕПО – они просто абсурдны с точки зрения добросовестного инвестора. Поэтому понятно, что сделка была совершена не с целью извлечения прибыли, а, вероятно, лишь с целью получения статуса миноритарного акционера на дату приобретения акций АО.

Пикантности этому делу добавляет также тот факт, что триггером ситуации стал точный и беспощадный инсайд. Кто, где и на каком этапе организовал утечку информации о предмете и времени предстоящей сделки по покупки акций сотового оператора? Этот факт требует тщательного изучения. Так что в этом триллере могут появиться новые серии – со скандалами и расследованиями.

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