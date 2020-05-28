Трехдневный тур в Турцию или Египет будет дороже, чем отдых в Rixos Aktau – минкультуры

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Трехдневный тур в Турцию или Египет будет дороже, чем отдых в новом пятизвездочном курортном отеле Rixos Aktau, заявил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков.

«Если мы сейчас полетим на три дня куда-нибудь в Турцию или Египет, стоимость предложения может превысить то, что предлагает Rixos Aktau», — сказал Рыспеков на брифинге в четверг, комментируя высокую стоимость отдыха в новом отеле на берегу Каспия.

По его словам, некоторые туроператоры уже продают туры в отель, который откроется только в июле.

«Где-то я видел стоимость Т256 тыс. на две ночи и три дня. Необходимо учитывать, что в стоимость тура входит стоимость авиабилетов (учитывая краткосрочность тура, она может составлять до 40% стоимости тура) и питание по системе all inclusive. Если брать увеличение тура до 7-10 дней, то в принципе цена окажется ниже, чем зарубежные аналоги», — уверяет глава комитета индустрии туризма.

Вместе с этим Рыспеков высказал надежду, что в дальнейшем ценовая политика Rixos Aktau может пересматриваться с учетом фактической обстановки.