Акимат Нур-Султана не считает завышенной стоимость здания для «антикора» за Т3,3 млрд

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Акимат Нур-Султана не считает завышенной стоимость здания для антикоррупционной службы за Т3,3 млрд, передает корреспондент агентства.

«В связи с необходимостью обеспечения двух госорганов служебными зданиями, акиматом были проведены конкурсные процедуры по приобретению здания (в первом – отсутствовали заявки от потенциальных поставщиков, во 2-м было подано менее двух заявок). По итогам третьего определен поставщик – ТОО Mabex Trade LTD. Общая площадь здания составляет 5219,5 кв.м, стоимость Т3,3 млрд. Здание расположено по адресу ул. Токпанова, 45 и передано департаменту агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану. Анализ рынка недвижимости города показывает, что стоимость аналогичного здания по качеству, функционалу и локации не является завышенной, а наоборот, такие здания могут быть дороже», — утверждается в сообщении пресс-службы столичного акимата в четверг.

По словам столичных чиновников, бывшее здание департамента Агентства (Иманбаева 16А общей площадью 3564,7 кв.м) было передано в управление полиции Байконурского района.

«Ранее управление полиции района Байконур располагалось в здании бывшего отеля «Рамада плаза», которое не подходит под РУВД. На реконструкцию данного здания под РУВД потребовалось бы Т5 млрд. Сейчас «Рамада Плаза» вносит непосильный вклад в нераспространении Сovid-19 – там проживают медработники, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией. В стоимость нового здания департамента агентства по противодействию коррупции по Нур-Султана входит прилегающий участок площадью 0,3 га с полным благоустройством и озеленением. Обеспечены парковочные площадки, ограждение по периметру, свободный проезд к дорожно-транспортной сети города. С учетом особенностей функционирования, в здании обеспечено периметральное видеонаблюдение, датчики движения, камеры ночного видения», — заявили столичные чиновники.

Кроме того, сказано в сообщении, «предусмотрены режимные помещения под спецнужды департамента: архивы, помещения хранения оружия, укомплектованные в соответствии с регламентирующими документами, проложена информационно-коммуникационная связь, обеспечены средства безопасности, такие как, противотаранные устройства, металлодетекторы, рентгеновская установка досмотра багажа и так далее.

«В здании имеются два укомплектованных конференц-зала и др. необходимые для деятельности и оборудования помещения. Также в здании оборудован фронт-офис по формату единого окна Open Space для приема граждан с отдельной входной группой и так далее. Таким образом, стоимость с учетом особенностей работы здания не превышает рыночной цены, нарушений в проведении конкурсных процедур нет. За счет приобретения одного здания решен вопрос с обеспечением зданиями двух госорганов, сэкономлено Т5 млрд на реконструкции здания под РУВД», — утверждают власти Нур-Султана.

Напомним, 28 мая газета «Время» сообщила о том, что акимат Нур-Султана купил здание для агентства по противодействию коррупции за Т3,3 млрд, отметив, что это втрое дороже сметы.