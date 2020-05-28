В призывную комиссию включен врач-инфекционист – департамент по делам обороны Алматы

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. В комиссию по призыву граждан РК на срочную воинскую службу включен врач-инфекционист, сообщил начальник департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев.

«С отменой чрезвычайного положения (ЧП) возобновлен призыв на воинскую службу. Впервые он проводится в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим в призывную комиссию включен врач-инфекционист», — сказал Усербаев на брифинге в четверг.

По его словам, в первую очередь с призывником будет проводит именно врач-инфекционист.

«Он будет спрашивать, выезжал ли призывник за границу в последнее время, контактировал ли с выезжавшими близкими – там есть определенный список вопросов. Только после этой беседы призывник будет направляться на дальнейшую медкомиссию», — разъяснил глава департамента.

Далее, по его словам, по прибытии в часть, призывники будут помещаться на карантин, во время которого пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19 и курс начальной военной подготовки.