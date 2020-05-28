В призывную комиссию включен врач-инфекционист – департамент по делам обороны Алматы

Новости 20 0

Алматы. 28 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. В комиссию по призыву граждан РК на срочную воинскую службу включен врач-инфекционист, сообщил начальник департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев.

«С отменой чрезвычайного положения (ЧП) возобновлен призыв на воинскую службу. Впервые он проводится в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим в призывную комиссию включен врач-инфекционист», — сказал Усербаев на брифинге в четверг.

По его словам, в первую очередь с призывником будет проводит именно врач-инфекционист.

«Он будет спрашивать, выезжал ли призывник за границу в последнее время, контактировал ли с выезжавшими близкими – там есть определенный список вопросов. Только после этой беседы призывник будет направляться на дальнейшую медкомиссию», — разъяснил глава департамента.

Далее, по его словам, по прибытии в часть, призывники будут помещаться на карантин, во время которого пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19 и курс начальной военной подготовки.

Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения
161

Похожие материалы:

  1. Прогулки в теплую погоду полезны при коронавирусе – ведущий инфекционист Казахстана
  2. После перепрофилирования ЦГКБ Алматы многие остались без средств к существованию – врач
  3. В решении вопроса о непрохождении воинской службы подозревают сотрудника военкомата Алматы
  4. Регулярно тестировать на коронавирус 10% сотрудников ТРЦ Алматы советует Бекшин
  5. Мажилис рассмотрит соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Новости партнеров

Загрузка...