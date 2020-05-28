Основную причину беспорядков в Кордайском районе назвали сенаторы РК

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Основную причину беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области назвали депутаты сената парламента РК.

«К сожалению, столкновения в Кордае (Кордайском районе – КазТАГ) показали наличие острых вопросов относительно казахского языка. (…) 21 школа из 48 в районе обучается на смешанном языке. Большая часть учителей, которым мы доверили воспитание детей, не знают государственного языка, и это нас очень беспокоит. 130 учителей начальных классов вовсе не владеют государственным языком. Небезоснователен довод о том, что основной причиной этого инцидента послужило множество школ со смешанным языком обучения. Возникает невольный вопрос: если такая ситуация в густонаселенном южном регионе нашей страны, то какое положение дел в других регионах?» — озвучила запрос группы сенаторов на имя премьер-министра РК Аскара Мамина депутат Динар Нукетаева на пленарном заседании сената в четверг.

Сенаторы озабочены количеством смешанных школ в Казахстане.

«В нашей стране имеется 6973 школы, из них на казахском языке обучается 3726 школ, 1181 школа – с русским языком обучения, 2043 – смешанные школы. 23 школы, обучающихся на других языках, в том числе на узбекском 12 школ, и на уйгурском языке – 11 школ. То есть смешанные школы составляют 30% от количества школ в целом. Ни в одной стране мира вы не увидите такое, какая ситуация сложилась в Казахстане. Если эта тенденция будет иметь свое продолжение, то никто не сможет прогнозировать будущее казахского языка. Положение школ со смешанным языком за последние пять лет следующее: 2016 год – 2045 школ, 2017 год – 2037 школ, 2018 год – 2046 школ, 2019 год – 2054 школы. В 2020 году функционировало 2043 школы со смешанным языком обучения, в которых обучается 1 399 729 учеников. Таким образом, по сравнению с 2016 годом с каждым годом ощущается тенденция роста учащихся в таких школах, и количество учеников увеличилось до 196 715 человек», — сообщила депутат.

По мнению депутатов верхней палаты парламента, в международной практике отсутствует понятие смешанных школ, а в действующем законодательстве страны отсутствует классификация школ по языкам обучения.

«Насколько законно или уместно такое разделение? Какая необходимость в таком количестве смешанных школ? Корреспондируется ли это с национальной идеологией? Смогут ли смешанные школы передать ученику национальное сознание, мировоззрение и дух, язык и ментальный код?» — задают вопросы сенаторы в своем запросе.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросал и камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше. 13 февраля стало известно, что тело еще одного погибшего нашли под завалами в торговом центре в Масанчи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК. Всего было задержано 47 человек, но вечером 8 февраля стало известно, что всех задержанных освободили.

В ночь на 8 февраля стало известно, что Кыргызстан усилил охрану границы с Казахстаном из-за ситуации в Кордайском районе. Позже стало известно, что бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане. В основном границу пересекли женщины и дети. В Кыргызстане для бежавших из Казахстана собирают гуманитарную помощь.

9 февраля Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов. По словам главы государства все виновные будут наказаны. В Кордайском районе введен режим ЧС.

Позже в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что число умерших в результате погромов в Кордайском районе достигло 10. Пострадали 182 человека, пятеро из них находятся в реанимации. В ходе беспорядков пострадало множество полицейских – девять из них получили огнестрельные ранения. В числе досудебных расследований – и дела по факту покушений на полицейских.

По заявлению полицейских, причиной погромов стал дорожный конфликт. Также в МВД установили предполагаемого провокатора, после призывов которого начались беспорядки. 12 февраля стало известно, что уже троих подозревают в призывах к межнациональной вражде через социальные сети. Полицейские подтвердили, что в ходе драки пострадал пожилой мужчина.

Власти Казахстана уже пообещали восстановить разрушенные дома и призвали бежавших в Кыргызстан дунган вернуться обратно.

10 февраля Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима Жамбылской области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле, начальника департамента полиции (ДП) Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции (ОП) Кордайского района А. Айхимбекова. Также Токаев поручил генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову обеспечить объективность расследования Кордайской трагедии. Позднее президент РК поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву усилить оперативный контроль над обстановкой в Жамбылской области. В тот же день аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов был освобожден от должности, которую занимал с 10 января 2018 года. Акимом Жамбылской области был назначен Бердибек Сапарбаев, который с августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК. В этот же день сменился начальник ДП Жамбылской области – вместо Оразалиева был назначен Жанат Сулейменов. 12 февраля в регионе сменился прокурор – вместо Жаркына Кусаинова главой надзорного органа Жамбылской области был назначен Нургалым Абдиров.

В этот же день в минздраве РК сообщили, что почти 180 человек пострадали в результате Кордайской трагедии.

13 февраля Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, подобных Кордайской трагедии.

18 февраля стало известно, что трое подозреваемых в нападении на полицейских в Кордайском районе Жамбылской области признали вину – все они арестованы.

19 февраля первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказал, что арестованы подозреваемые в избиении пожилого мужчины накануне Кордайской трагедии. Также он уточнил, что по погромам и убийствам в Кордайском районе расследуют порядка 90 уголовных дел.

1 марта президент Токаев, говоря о причинах массовых беспорядках, заявил о контрабандных группировках в регионе.

27 марта стало известно, что троим виновным по делу о беспорядках дали по 1,5 года лишения свободы.

29 апреля генпрокуратура Казахстана проинформировала, что арестованный по делу о погромах в Кордайском районе умер в следственном изоляторе в Алматы.

30 апреля Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности проинформировало о том, что в Коалицию НПО Казахстана против пыток поступило обращение в связи ситуацией в отношении дунган, проживающих в Кордайском районе – правозащитникам сообщили, что продолжаются аресты с применением пыток со стороны правоохранительных органов.

Ударившему пенсионера накануне погромов в Кордайском районе жителю села Сортобе Марату Юнху вынесли приговор.