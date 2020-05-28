Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос получения дополнительных знаний солдатами-срочниками, сообщает Акорда.

«Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о проводимой оптимизации штатной структуры казахстанской армии, инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов, противодействии коронавирусной инфекции, реализации крупных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении в четверг.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности по формированию нового облика Вооруженных сил с учетом реально существующих рисков и угроз, необходимости и возможности применения военнослужащих, в том числе в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, главе государства было доложено о состоянии боевой оперативной подготовки армейских подразделений, вопросах государственного оборонного заказа, оснащении вооруженной техникой с учетом бюджетных возможностей, автоматизации и цифровизации министерства обороны.

Как уточняется, прездиент поручил продолжить работу по укреплению обороноспособности страны и повышению оснащенности Вооруженных Сил, оптимизировать расходы, повысить уровень образования военнослужащих, а также проработать возможности получения дополнительных знаний и навыков военных в ходе срочной службы.