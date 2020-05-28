Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке республики под влиянием Северо-Западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – пыльная буря, на севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +8+10.

В Алматы солнечная погода, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +17+19.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +20+22.

В Жамбылской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Туркестанской области осадков не ожидается, ветер 15-20, порывы до 23 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +35+40, ночью +18+23.

В Костанайской области кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Алматинской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Акмолинской области без осадков. Днем +24+29, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской дождь с грозой, утром и ночью туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +5+10.

В Павлодарской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Карагандинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26 (на западе +31), ночью +6+11 (на юге +15+20).

В Актюбинской области осадков не ожидается, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Атырауской области осадков не ожидается. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20, местами до 25 метров в секунду. Днем +36+41, ночью +21+26.

В Восточно-Казахстанской области возможен град, чрезвычайна пожарная опасность, шквал. Ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +4+9.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровня воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.