Более 18% переехавших в 2019 году из Кыргызстана в качестве ПМЖ выбрали Казахстан

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Более 18% переехавших в 2019 году из Кыргызстана в качестве постоянного места жительства (ПМЖ) выбрали Казахстан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В 2019 году отмечалось увеличение числа граждан Кыргызской Республики, выехавших за пределы Кыргызской Республики на территорию другого государства с целью перемены места постоянного жительства. По-прежнему, доминирующими государствами в плане выбора места постоянного жительства являются Россия (70,6%) и Казахстан (18,1%)», — говорится в сообщении в пятницу.

В 2019 году в пятерку наиболее многочисленных этнических групп эмигрантов в Кыргызстане вошли русские – 35%, кыргызы – 31%, узбеки – 16%, казахи – 3% и татары – 2%.