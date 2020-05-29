Более 18% переехавших в 2019 году из Кыргызстана в качестве ПМЖ выбрали Казахстан

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Алматы. 29 мая. КазТАГ Более 18% переехавших в 2019 году из Кыргызстана в качестве постоянного места жительства (ПМЖ) выбрали Казахстан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В 2019 году отмечалось увеличение числа граждан Кыргызской Республики, выехавших за пределы Кыргызской Республики на территорию другого государства с целью перемены места постоянного жительства. По-прежнему, доминирующими государствами в плане выбора места постоянного жительства являются Россия (70,6%) и Казахстан (18,1%)», — говорится в сообщении в пятницу.

В 2019 году в пятерку наиболее многочисленных этнических групп эмигрантов в Кыргызстане вошли русские – 35%, кыргызы – 31%, узбеки – 16%, казахи – 3% и татары – 2%.

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