Более Т3 млрд ущерба вменяют предполагаемой финансовой пирамиде в Нур-Султане

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. ТОО «Гарант 24 Ломбард» обвиняют в нанесении ущерба на сумму Т3,155 млрд, сообщили в пресс-службе департаменте полиции Нур-Султана.

«Департаментом полиции Нур-Султана расследуются уголовные дела по крупным финансовым пирамидам в отношении ТОО «ESTATE Ломбард» (236 потерпевших, сумма ущерба более Т682 млн), ТОО «Выгодный займ» (159 потерпевших, сумма ущерба свыше Т90 млн), ТОО «Гарант 24 Ломбард» (891 потерпевших, сумма ущерба Т3,155 млрд)», — сообщили в ДП Нур-Султана в пятницу.

В полиции отметили, что в средствах массовой информации «все больше объявлений и реклам о получении огромных доходов без приложения особых усилий, и все чаще таким образом люди вовлекаются в финансовые пирамиды».

«Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды — способ обеспечения дохода участникам за счет постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников. Ст. 217 УК РК – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, санкция предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет», — добавили в столичной полиции.