Более Т2,3 млрд заплатят каналу «Алматы» власти в 2020 году за госинформполитику

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более Т2,3 млрд получит АО «Телерадиокомпания «Южная столица» (телеканал «Алматы») посредством закупа из одного источника за проведение государственной информационной политики через телевещание в городе Алматы в 2020 году.

«Общая сумма договора определяется приложением №1 к договору и составляет Т2 335 503 999,36 и включает все расходы, связанные с оказанием услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС Т250 232 571,36», — гласит пункт 2.1 Договора, заключенного между управлением общественного развития Алматы и АО «Телерадиокомпания «Южная столица».

Согласно приложению №1 к данному договору, поставщик должен до 25 декабря 2020 года оказать заказчику «услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации».

Согласно техспецификации, поставщик должен вести трансляцию в эфире с дополнительным сопровождением в социальных сетях, на видеохостинге Youtube аудиовизуальной продукции на государственном и на русском языках, разъясняющей государственную политику, проводимую Лидером нации – Елбасы, президентом РК, парламентом РК, правительством РК, акиматом и маслихатом Алматы, а также освещение и информационное сопровождение хода реализации послания главы государства народу Казахстана, Стратегии «Казахстан-2050», программы «Рухани жаңғыру», стратегии развития города «Алматы-2050», а также государственных, отраслевых и городских программ.

Также поставщик обязуется вести информационное сопровождение хода реализации послания президента народу, стратегии «Казахстан – 2050», программных документов правительства, стратегии развития города «Алматы-2050» и программных документов города Алматы, иные программные документы в рамках государственной политики; информационное сопровождение государственных и национальных праздников, юбилейных дат и иных значимых событий, деятельности первого президента, президента РК, парламента РК, правительства РК, судебной системы РК, контрольно-надзорных органов, акима города Алматы, городских структур Алматы; прямые трансляции с мест событий и другое. Предусмотрена также трансляция новостей, телебесед, аналитических программ, репортажей и иных видов аудиовизуальной продукции, концертов, ток-шоу, специальных проектов, видеороликов, художественных, документальных и анимационных фильмов, сериалов и иных видов аудиовизуальной продукции.

Общий объем вещания – 3,2 тыс. часов на государственном и русском языках. Территория вещания телеканала – посредством эфирного аналогового телерадиовещания в Алматы, цифрового эфирного телерадиовещания в Нур-Султане, Алматы и областных центрах, цифрового спутникового телерадиовещания на территории РК, а также многоканального вещания на территории Республики Казахстан. Периодичность вещания – ежедневно.