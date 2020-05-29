Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Какая погода ожидает казахстанцев в июне, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первой декаде июня с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды — кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, выпадением града», — рассказали синоптики.

Как уточняется, в середине первой декады в северной половине, в конце периода на востоке Казахстана температура воздуха постепенно понизится ночью от +12+20 до +8+13, днем от +27+35 до +17+25.

«На юге и юго-востоке страны ослабление жары ожидается в середине первой декады – ночью от +17+25 до 12+17, днем от +35+44 до +30+35. Аналогичное понижение повторится во второй и третьей декадах месяца. На западе республики ожидается колебание температур ночью от +13+18 до +5+13, днем от +23+33 до +30+38», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов жаркие дни без осадков будут сменятся прохладной погодой с дождями и грозами. В дальнейшем пики тепла ожидаются в юго-западной половине республики в середине месяца с температурой воздуха ночью +17+28, днем +36+43. В северо-восточной половине – в конце второй и начале третьей декады с температурой воздуха ночью +15+20, днем +33+39.

«В среднем за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части РК, около нормы в Северо-Казахстанской области, в северной половине Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, меньше нормы – в юго-западной половине РК», — резюмируется в сообщении.

Также сообщается, что консультативный прогноз на месяц может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации и будет уточняться декадными прогнозами.