Алматы. 29 мая. КазТАГ – По мнению аналитиков, цена на нефть поднимется не выше $40 за баррель в 2020 году, сообщает Reuters.

«Нефтяные аналитики считают, что цена на нефть будет постепенно расти в связи с ростом спроса и снижением предложения, но не превысит $40 за баррель, поскольку напряженные отношения между США и Китаем будут продолжать влиять на рынок нефти», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, опрос 43 аналитиков показал, что добыча нефти марки Brent в 2020 году составит в среднем $37,58 за баррель, что примерно на 5% выше апрельского прогноза в $35,84, но все же ниже среднегодового прогноза в $42,37 в этом году.

Цена на нефть WTI с среднем составила $32,78 за баррель по сравнению с $31,47 в прошлом месяце после краткого исторического падения фьючерсного контракта минус $40 в апреле.

«Рост спроса может быть крайне медленным в ближайшие недели и месяцы, но ожидается, что он будет постепенно расти в течение года», — сказал аналитик энергетических рынков IEG VantageМаршал Стивз.

По информации издания, прошлом месяце Brent достигла 21-летнего минимума в $ 15,98 за баррель, поскольку спрос упал на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, строгое соблюдение значительного сокращения поставок со стороны ОПЕК +, помогло Brent восстановиться примерно на 39% в мае, что является самым быстрым ростом с марта 1999 года.

«Спрос на нефть достиг дна, а предложение со стороны ОПЕК + и Северной Америки снижается. Таким образом, рынок больше не переполняется настолько, как все опасались», — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич, добавив, что во второй половине 2020 года может возникнуть значительный дефицит предложения.

Тем не менее, возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем повысило вероятность затяжного негативного влияния на мировую экономику.

Опрос показывает, что спрос может упасть на 6,4-10 млн баррелей в сутки в течение 2020 года по сравнению с прогнозировавшимися ранее 9,2-10,6 млн баррелей в сутки.