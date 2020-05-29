Путь Турция-Кыргызстан в обход Казахстана обусловлен лишь прагматизмом

Здесь нет каких-то политических причин

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Грузоперевозки между Турцией и Кыргызстаном в обход Казахстана обусловлены только экономическим прагматизмом, считает известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

«Почему в обход Казахстана это пустили? Каких-то политических причин не вижу. Все это обусловлено исключительно экономическим прагматизмом. Видимо, пандемия и закрытие границ нарушили баланс логистических перевозок, в частности, в Центральной Азии», — прокомментировал Полетаев для КазТАГ открытие нового маршрута между Турцией и Кыргызстаном по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в обход Казахстана.

Причем, продолжает эксперт, границ в регионе достаточно много.

«Сегодня, но так было и раньше, транспортные компании предлагали и предлагают мультимодальный тип перевозок. При этом, конкретного прямого маршрута из Турции в Кыргызстан или из Турции в Казахстан, постоянно действующего и на 100% загруженного не существовало. Как правило, все зависит от пожелания заказчика, характера груза, сроков доставки. Где-то использовался железнодорожный транспорт, где-то автомобильный, где-то подключалась паромная переправа, те же Актау-Баку или Туркменбаши-Баку», — перечислил собеседник агентства.

Между тем, добавил он, автомобильный транспорт был вне конкуренции.

«Почему? Потому что не было проблемы перевалки товара, например, не нужно было перегружать груз на более узкую турецкую колею железной дороги, на паром и обратно на железную дорогу. Как раз поэтому автомобильный транспорт и был вне конкуренции», — пояснил спикер.

При всем при этом, заметил Полетаев, есть еще один немаловажный нюанс.

«В нашем регионе можно использовать транспорт невысокого экологического класса, что на самом деле существенно удешевляет перевозку любого груза. Например, транспорт класса Евро-3, а не Евро-5. Разница большая. Многие наши транспортные компании используют довольно старые автомобили. Если ко всему этому добавить более дешевое топливо, недорогие сервис, питание и проживание, то получается весьма приятный для заказчика бонус», — подчеркнул эксперт.

Тогда как пандемия коронавируса, пояснил он, всю эту ситуацию заметно изменила.

«Границы позакрывались и, соответственно, чем больше на пути следования товара границ, тем больше задержек. Но это связано не только с границами Казахстана, были случаи, когда и казахстанские водители застревали в Батуми, потому что Турция их сажала на карантин на 14 дней. Например, с 1 апреля Туркменистан закрыл свои границы, и тоже были жалобы казахстанских водителей, которые не могли попасть с товаром либо в сам Туркменистан, либо транзитом – в Иран», — указывает собеседник агентства.

В конце концов, уточнил спикер, оказалось, что в конкурентной борьбе на фоне пандемии выиграла как раз железная дорога.

«Автомобильные перевозки стали затруднительными по причине задержки грузов. Были случаи, когда на казахстанско-кыргызской границе фуры стояли по четыре-пять дней. Естественно, заказчики волнуются, транспортные компании терпят убытки. Если у Казахстана раньше были преимущества, допустим, за счет того, что у нас общая граница с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), можно было в России или Беларуси загрузиться и до Кыргызстана довезти, то сейчас в условиях карантина эти границы вновь появились. Более того, появились границы внутри страны, тот же Алматы и Шымкент закрыты на карантин. То есть внутри республики появились узкие места, где автомобилям придется торчать в пробках», — подметил Полетаев.

Причем, разъяснил он, на все это накладываются нюансы, вроде того, что решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с территории ЕАЭС недавно временно запретили вывоз медицинских товаров – бинтов, масок, респираторов, дезинфицирующих средств, «всех буквально товаров, связанных с пандемией».

«Кроме того, есть запрет на вывоз ряда продуктов питания: риса, различных круп, гречки, семян подсолнечника. Ведь все вышеперечисленные товары могут находиться в автомобилях, которые курсируют между Турцией и Кыргызстаном. Значит, существенно увеличивается количество проверок, что для перевозки грузов очень плохо. То есть, в условиях пандемии коронавируса резко уменьшился товарооборот, а перегруженность пограничных и других всевозможных карантинных постов увеличилась. Ко всему прочему, есть вероятность и коррупционной составляющей, но пока достаточно громких подобных случаев не зафиксировано. Но еще до коронавируса те же кыргызские пограничники где-то кому-то в интервью говорили, что Казахстан усилил требования на грузовой транспорт по прохождению границы, что сильно задерживало транзит. Хотя на самом деле это не являлось скрытым таможенным контролем, на мой взгляд. Но вся эта проблематика волнует такую страну, как Кыргызстан, который в силу своего географического положения зависит от налаженных логистических связей, большая часть транзита товаров которого проходит через казахстанскую территорию», — констатирует эксперт.

По его словам, то, что сделали два логистических оператора – турецкий и кыргызский – вынужденная мера.

«Не факт, что данный маршрут будет долгоиграющим. Но вместе с тем, нужно учитывать, что многие логисты говорят о больших преимуществах железной дороги. Если по автомобильным дорогам много чего, кроме грузов, передвигается, те же мигранты, нарушители карантина, кого там только нет, тогда как по железной дороге кроме локомотивов и вагонов никто не поедет. В условиях, когда только-только запускаются пассажирские перевозки, железная дорога в основном занимается грузовыми перевозками. Та же казахстанская железнодорожная администрация, которая также пострадала от пандемии, заинтересована в том, чтобы по железной дороге перевозилось больше грузов. Даже в случае с Туркменистаном, когда казахстанские фуры не смогли проехать гарницу, часть грузов пришлось перегрузить на железную дорогу», — акцентирует собеседник агентства.

Безусловно, считает он, Казахстан весьма заинтересован получать выгоду от транзитных перевозок, в первую очередь, автомобильных.

«Для чего, кстати, был построен автокоридор «Западная Европа – Западный Китай». Так в мае мажилис при обсуждении соответствующего законопроекта поднимал вопрос о потерях бюджета в прошлом году из-за недобора транзитных перевозок. В частности, говорилось о том, что транспортные компании, которые работают в Казахстане, зачастую декларируют по документам одни товары, тогда как на самом деле везут другие товары. Были случаи, когда перевозчики заявляют транзит по документам, а на самом деле часть или весь груз выгружают внутри страны. Соответственно, таким образом они уходят от уплаты налогов. Планируется создать некого единого оператора, который способен организовать работу транспортных компаний цивилизованно. Например, ставить на автомобили электронные пломбы, которые позволят в режиме онлайн отслеживать передвижение автотранспорта и грузов. Возможно, после того, как порядок в автомобильных перевозках будет наведен, ситуация изменится и тогда они станут более выгодными», — полагает спикер.

Однако, отметил он, железные дороги в Кыргызстане – это наименее развитая коммуникация.

«Причем, не только по сравнению со странами региона, но и по сравнению со всеми постсоветскими странами. Там всего две короткие линии на юге – со стороны Узбекистана до Оша и Джелалабада, на севере – с Жамбылской области через Бишкек до Балыкчи. Пассажирские перевозки идут из Бишкека до казахстанской границы и в Россию. То есть это очень короткий отрезок, несколько десятков километров, а до Балыкчи только летом какие-то поезда курсируют, тогда как на юге пассажирское движение полностью и достаточно давно остановлено. Между тем сами железные дороги Кыргызстана не связаны друг с другом, так как мешают горы. И потому транспортировка грузов из Китая в Кыргызстан, транзитом через Кыргызстан, из Турции и Ирана – все это идет автомобильным транспортом», — заметил эксперт.

И тот факт, что транспортные компании Турции и Кыргызстана, подчеркнул собеседник агентства, смогли наладить маршрут, который задействует южные железные дороги Кыргызстана, думаю, поможет развитию местной экономики в какой-то степени.

«А также обеспечит срочную доставку грузов для Кыргызстана. Может, со временем это все же запустит проект железной дороги из Китая через Кыргызстан в Узбекистан. Думаю, как только ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется, тогда стабилизируются и транзитные перевозки грузов по казахстанской территории», — резюмирует Полетаев.

Напомним, ранее стало известно, что между Турцией и Кыргызстаном открыт новый маршрут по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Он проходит по территориям Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Турции в обход Казахстана.

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