Снижение уровня долларизации вкладов связали с оттоком валютного капитала из Казахстана

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Снижение валютных депозитов на $3,3 млрд – это отток частного капитала из Казахстана, считает управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«По данным Нацбанка, после мартовского роста на 9% тенговый эквивалент всех депозитов в Казахстане по итогам апреля упал на 3% до Т19,6 трлн. При этом, если проанализировать декомпозицию данного падения, то можно понять, что основной вклад в сокращение данного показателя пришелся на снижение объемов валютных депозитов юридических и физических лиц, соответственно на 17% и 12%, что в совокупности составляет эквивалент $3,3 млрд. В свою очередь, как один из итогов подобного сокращения валютных депозитов стало снижение уровня долларизации вкладов с 46% до 43%», — пишет Тулеуов на своей странице в Facebook.

Также помимо падения объемов всех долларовых депозитов, продолжил он, в апреле произошло снижение на 13,6% и тенговых вкладов в виде переводимых депозитов юрлиц.

«Вместе с тем остальные виды тенговых вкладов в банковской системе Казахстана (другие депозиты юрлиц в нацвалюте, переводимые и другие депозиты физлиц в нацвалюте) за анализируемый месяц выросли в совокупности на 9%, или Т723 млрд, что совместно с обесценением курса тенге к доллару США на 5% (положительная переоценка «долларовых» вкладов) частично нивелировало негативный эффект от падения долларовых вкладов», — полагает эксперт.

Далее он рассказал о структуре искомой суммы.

«Таким образом, согласно нашим оценкам, в апреле валютные депозиты в Казахстане упали на $3,3 млрд. При этом их некоторая часть, а именно эквивалент $1,7 млрд была конвертирована на тенговые вклады, что способствовало росту их объемов, а эквивалент $300-400 млн был обналичен, что отразилось на аналогичном росте денежного агрегата M0 – наличных денег в обращении. Оставшиеся $1,2-1,3 млрд валютных депозитов (преимущественно юрлиц), на величину которых в апреле в Казахстане упала и широкая денежная масса (агрегат М3), скорее всего «стали» оттоком частного капитала, или другими словами, были вывезены за границу в виде прямых, портфельных и других инвестиций. Это, в свою очередь, могло отрицательно сказаться на текущем и финансовом счете платежного баланса, а также впоследствии может умеренно усилить давление на золотовалютные резервы Нацбанка», — прогнозирует управляющий директор AERC.

Он напомнил, что подобная ситуация с падением валютных депозитов в банковской системе Казахстана и соответственным сокращением денежной массы, которое отразилось на оттоке частного капитала в размере $3 млрд, произошло в первой половине 2019 года в связи с начавшимся тогда транзитом власти.

«При этом текущий предполагаемый отток частного капитала может быть связан с опасениями участников казахстанскного рынка касательно перспектив внутренней экономики страны на фоне пандемии COVID-19, падения мировых цен на энергоносители и ожидаемого сокращения добычи нефти в Казахстане», — резюмирует Тулеуов.