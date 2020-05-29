Снятие запрета на перемещение внутри страны не означает отмены карантинных мер – Биртанов

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Снятие запрета на перемещение внутри страны не означает отмены карантинных мер, считает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Важнейшим для нас является возврат к нормальной, экономически активной жизнедеятельности, но вместе с тем должны обезопасить наших граждан от этой эпидемии, чтобы как можно меньше заражалось. Снятие запрета на перемещение внутри страны означает в целом, что у нас уровень заболеваемости между регионами выровнялся, и теперь нет необходимости ограждать граждан. Но противоэпидемические меры, в том числе ограничительные, карантинные, будут сохраняться», — сказал Биртанов в прямом эфире телеканала «Хабар 24» в пятницу.

Очень важным министр назвал соблюдение противоэпидемических мер на производстве и в общественных местах.

«К сожалению, мы видим, что в некоторых случаях либо на производстве сами работодатели не обеспечивают условия безопасности. Либо мы видим переполненные автобусы, люди ездят без средств защиты, нарушают эти требования в объектах торговли. В этой ситуации мы вынуждены будем осуществлять очень жестки контроль и принимать меры в отношении таких предприятий», — подчеркнул Биртанов.

Также он обратился к гражданам, которые, по мнению министра, должны понимать, что карантин ослабляется в связи с тем, что темпы прироста инфекции снизились, но сама инфекция никуда не ушла.

«И самые главные меры сегодня — не карантин, а профилактика и правила личной гигиены – ношение маски в каждом случае, если человек идет по улице, в магазине, на работе, социальное дистанцирование, регулярное мытье рук. Соблюдая эти правила, человек может трудиться, общаться со своими близкими, вести качественную жизнь», — резюмировал глава минздрава.