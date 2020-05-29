Казахстан рассматривает Россию в качестве одного из ключевых вызовов безопасности – СМИ

Алматы. 29 мая. КазТАГ – Казахстан вопреки членству в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассматривает Россию в качестве одного из ключевых вызовов безопасности, сообщает российское издание «Независимое военное обозрение» в своей рецензии к книге «Союзники».

«Самая большая по объему глава посвящена Казахстану. Интерес представляет список угроз безопасности страны, которые оказывают влияние и оценку лояльности. К ним отнесены пограничные и межэтнические конфликты, внутренняя нестабильность, связанная с распределением нефтяной ренты, недостаток водных ресурсов, исламизм и терроризм, наркотрафик и контрабанда. Этим вызвана многовекторность политики страны, которая развивает отношения с Россией, Китаем, США, Европейским союзом, Турцией и арабскими странами. Неожиданным представляется вывод о том, что, несмотря на членство в ОДКБ, Казахстан с большой натяжкой можно считать союзником России», — говорится в рецензии.

Это объяснено тем, что «союзнический статус не имеет формального закрепления в Военной доктрине Казахстана».

«Более того, ряд шагов казахстанского руководства (например, дерусификация, усиление военных контингентов на западном направлении и так далее) позволяет утверждать, что именно Россия на самом деле рассматривается в качестве одного из ключевых вызовов безопасности. Тем не менее, финальный вывод главы таков: с учетом всех рисков сохранение даже нынешнего уровня отношений с Казахстаном является для России весьма приемлемым вариантом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в книге «Союзники» был оценен уровень лояльности к России таких стран, как Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.