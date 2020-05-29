Издание EurAsian Times опубликовало статью под названием «Russia Could Annex More Parts Of Ukraine Over ‘Crimean Dispute’?» — «Россия может аннексировать еще больше земель Украины в связи со спорами по Крыму».
В предисловии к ней говорится так: «Нехватка воды в Крыму может вызвать новый всплеск военной агрессии со стороны России против Украины. Аналитик Пол Гоббл, пишущий для издания Jamestown Foundation, считает, что положение с водным обеспечением в Крыму достигло критической отметки, и это может подвигнуть Москву к захвату новых украинских земель».
Полуостров Крым. (Фото: РИА Новости)
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Крым в течение длительного времени сталкивается с нехваткой воды, усугубляемой тем, что за последние годы зима все чаще проходит почти или совсем без снега и дождей. По данным из официальных источников, резервы питьевой воды в Крыму сократились на 60 процентов, и к началу августа пресноводные запасы на полуострове могут оказаться (полностью) исчерпанными.
Такая ситуация вызовет кризис общественного здравоохранения в Крыму, и это подтолкнет Россию к захвату новых украинских территорий с целью получения доступа к поставкам пресной воды в условиях, когда Киев однозначно отказывается продавать воду России».
Нынче ставший уже хроническим водный кризис в Крыму особенно усугубился вследствие того, что прошедшая зима была аномально теплой и к тому же в течение зимних месяцев не было осадков. Еще в начале февраля, когда о пандемии коронавируса еще и речи не было, местные власти признавали то, что пресная вода на полуострове может закончиться через 90-100 дней.
Глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль тогда объявил, что запасы воды для Симферополя составляют 26 миллионов кубометров, то есть вдвое меньше того, что было в прошлом году. И этого, по его словам, должно было хватить на 104 дня. Такой критический прогноз побудил мэрию региональной столицы к принятию срочных и жестких ограничительных мер.
Администрация Симферополя разработала и утвердила форс-мажорный график лимитированной подачи воды в дома жителей города. Так, с 10 февраля было решено отключать горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную подавать лишь в определенные часы утром и вечером. В свете сложившейся ситуации Игорь Вайль дал такие пояснения: «Это действительно связано с недостатком осадков. Есть три водохранилища, которые питают город, в прошлом году мало выпало осадков, а они за их счет наполняются. Ситуация некритичная, но требует к себе внимания на данный момент. Горячая вода — это довольно большой источник расхода воды, поэтому рассматривали такую меру. Примут ее или нет, пока рано говорить — возможно, от этой идеи откажутся, возможно, ее оставят. Информация меняется буквально каждый час».
Прежде на протяжении десятилетий вопрос водоснабжения полуострова решался за счет днепровской воды, поступавшей по Северо-Крымскому каналу, проложенному в 1961-1971 годах. Она же подавалась в эту гидросистему из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах. До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-87-процентный объем забора воды. Он перестал функционировать в крымском направлении после известных событий на полуострове. В качестве ответа на присоединение Крыма к России Украина прекратила подачу воды туда.
В аналитическом докладе Jamestown Foundation на эту тему говорится о том, что складывающая ситуация «может подтолкнуть Москву к развязыванию новой военной акции против Украины». Власти полуострова живо отреагировали на такой американский прогноз. Глава комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью агентству «РИА Новости» заявил следующее: «У нас достаточно в России сил и средств, чтобы обеспечить жителей полуострова питьевой водой. Когда нам отключили свет, пытались организовать продуктовую блокаду — Россия достойно вышла из этой ситуации. Также будет и с водой. Пусть наши «друзья» об этом не беспокоятся».
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