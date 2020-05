Нынче ставший уже хроническим водный кризис на полуострове особенно усугубился вследствие того, что прошедшая зима была аномально теплой

Издание EurAsian Times опубликовало статью под названием «Russia Could Annex More Parts Of Ukraine Over ‘Crimean Dispute’?» — «Россия может аннексировать еще больше земель Украины в связи со спорами по Крыму».

В предисловии к ней говорится так: «Нехватка воды в Крыму может вызвать новый всплеск военной агрессии со стороны России против Украины. Аналитик Пол Гоббл, пишущий для издания Jamestown Foundation, считает, что положение с водным обеспечением в Крыму достигло критической отметки, и это может подвигнуть Москву к захвату новых украинских земель».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Крым в течение длительного времени сталкивается с нехваткой воды, усугубляемой тем, что за последние годы зима все чаще проходит почти или совсем без снега и дождей. По данным из официальных источников, резервы питьевой воды в Крыму сократились на 60 процентов, и к началу августа пресноводные запасы на полуострове могут оказаться (полностью) исчерпанными.

Такая ситуация вызовет кризис общественного здравоохранения в Крыму, и это подтолкнет Россию к захвату новых украинских территорий с целью получения доступа к поставкам пресной воды в условиях, когда Киев однозначно отказывается продавать воду России».

Нынче ставший уже хроническим водный кризис в Крыму особенно усугубился вследствие того, что прошедшая зима была аномально теплой и к тому же в течение зимних месяцев не было осадков. Еще в начале февраля, когда о пандемии коронавируса еще и речи не было, местные власти признавали то, что пресная вода на полуострове может закончиться через 90-100 дней.

Глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль тогда объявил, что запасы воды для Симферополя составляют 26 миллионов кубометров, то есть вдвое меньше того, что было в прошлом году. И этого, по его словам, должно было хватить на 104 дня. Такой критический прогноз побудил мэрию региональной столицы к принятию срочных и жестких ограничительных мер.

Администрация Симферополя разработала и утвердила форс-мажорный график лимитированной подачи воды в дома жителей города. Так, с 10 февраля было решено отключать горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную подавать лишь в определенные часы утром и вечером. В свете сложившейся ситуации Игорь Вайль дал такие пояснения: «Это действительно связано с недостатком осадков. Есть три водохранилища, которые питают город, в прошлом году мало выпало осадков, а они за их счет наполняются. Ситуация некритичная, но требует к себе внимания на данный момент. Горячая вода — это довольно большой источник расхода воды, поэтому рассматривали такую меру. Примут ее или нет, пока рано говорить — возможно, от этой идеи откажутся, возможно, ее оставят. Информация меняется буквально каждый час».

Прежде на протяжении десятилетий вопрос водоснабжения полуострова решался за счет днепровской воды, поступавшей по Северо-Крымскому каналу, проложенному в 1961-1971 годах. Она же подавалась в эту гидросистему из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах. До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-87-процентный объем забора воды. Он перестал функционировать в крымском направлении после известных событий на полуострове. В качестве ответа на присоединение Крыма к России Украина прекратила подачу воды туда.

В аналитическом докладе Jamestown Foundation на эту тему говорится о том, что складывающая ситуация «может подтолкнуть Москву к развязыванию новой военной акции против Украины». Власти полуострова живо отреагировали на такой американский прогноз. Глава комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью агентству «РИА Новости» заявил следующее: «У нас достаточно в России сил и средств, чтобы обеспечить жителей полуострова питьевой водой. Когда нам отключили свет, пытались организовать продуктовую блокаду — Россия достойно вышла из этой ситуации. Также будет и с водой. Пусть наши «друзья» об этом не беспокоятся».

