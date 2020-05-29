Ограничения на экспорт сельхозпродукции из Казахстана снимут с 1 июня – МСХ

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В Министерстве сельского хозяйства РК принят правовой акт, прекращающий действие приказов главы ведомства №111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» от 2 апреля 2020 года и №123 «О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства РК от 2 апреля 2020 года №111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» от 14 апреля 2020 года. Новый приказ об отмене экспортных ограничений вводится в действие с 1 июня 2020 года», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Введенное ранее временное регулирование экспорта сельхозпродукции в минсельхозе объяснили «введением в Казахстане режима ЧП и поручением главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания» и соображениями «продовольственной безопасности и в целях сохранения достаточных запасов до сбора нового урожая».

Напомним, 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев предупредил, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой. Тогда же эксперты и фермеры сообщили, что на юге Казахстана были процессы сорваны отгрузки местных овощей из-за приказа министерства сельского хозяйства от 22 марта о запрете вывоза, в том числе капусты. При этом отмечалось, что искусственно начали запрещать вывоз капусты еще за несколько дней до введения запрета. Отмечалось, что 2 апреля был издан новый приказ МСХ, которым определилась квота на вывоз капусты.

Уже 10 апреля минсельхоз распространил сообщение, в котором утверждалось, что Казахстан не планировал и якобы не запрещал экспорт капусты.

14 апреля эксперт в области сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев сообщил о том, что фермеры боятся и отказываются сеять из-за многочисленных препон на блокпостах. Он предупредил, что из-за сложившейся ситуации продовольственная безопасность Казахстана под угрозой.

17 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения, которые позволяют фермерам проезжать через блокпосты на основе свидетельства о государственной регистрации.

28 апреля МИА КазТАГ сообщило, что введение кратковременного запрета на экспорт капусты признали в правительстве Казахстана.