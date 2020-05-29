Почти 60 человек привлекают по делу о погромах в Кордайском районе

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Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения Удалённый Рерих. 5G – точка массового возбуждения
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Тараз. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. По фактам событий в Кордайском районе привлекаются к ответственности 59 человек, заявил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров.

«К уголовной ответственности (по фактам событий в Кордайском районе Жамбылской области –КазТАГ) привлекаются сейчас 59 лиц», — сказал Ожаров на брифинге в пятницу.

По его словам, расследуются факты по статьям: «убийство», «участие в массовых беспорядках», «посягательство на жизнь сотрудников полиции».

«Кроме этого, есть кражи, грабежи, разбой, хищение оружия и уничтожение имущества», — добавил Ожаров.

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