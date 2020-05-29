Кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана с 30 мая по 1 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон из районов Скандинавского полуострова принес небольшое понижение температуры на территорию Казахстана, но уже с началом календарного лета ожидается повышение температуры. Лишь местами в северной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Согласно прогнозу, на юге с теплыми воздушными массами из районов Ирана сохраняется жаркая и сухая погода.

«Местами усилится ветер, на юге – с пыльными бурями», — резюмируется в сообщении.